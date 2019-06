Aquasud déborde de monde sous la chaleur

Il n'est pas rare de voir la piscine de Differdange noire de monde en période estivale. Sous l'effet de la canicule, le complexe aquatique débordait cependant encore plus que d'habitude. Toutes les places extérieures disponibles ont trouvé preneur au bout de 2h30 d'ouverture, mercredi matin. Pour entrer, la seule solution était d'attendre qu'une personne laisse sa place. La file d'attente était aussi longue que la façade du bâtiment.

«On s'y attendait avec la canicule», a déclaré la directrice d'Aquasud, Véronique Alves. «Les piscines avoisinantes sont fermées jusqu'à 16h ce mercredi, on récupère donc toute leur clientèle», a-t-elle expliqué. De plus, les élèves dispensés de cours mercredi ont encore augmenté l'affluence.

Un record d'affluence peut-être battu

Le seul moyen de plonger le plus rapidement possible dans l'eau était d'opter pour la piscine intérieure. Elle était bondée elle aussi, mais un peu moins que le bassin à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, aucune des deux n'a semblé se désemplir au fil des heures, même en fin de journée. Ce phénomène a d'ailleurs eu l'air d'agacer certaines personnes impatientes.

Le record établi il y a 3 ans, avec plus de 4 000 entrées, avait de bonne chances d'être battu. En l'espace de trois heures, mercredi, Véronique Alves recensait déjà plus de 1 600 visiteurs. Un nombre estimé seulement pour la piscine plein air. La directrice a aussi souligné que «tout était prévu à l'avance pour la haute saison». Les équipes de maîtres nageurs (9 actuellement) et d’accueil ont été renforcées comme chaque année. Du personnel de sécurité a également été employé cet été pour gérer les fortes affluences.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)