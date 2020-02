Le client d'un taxi devient fou pour un GSM

Samedi vers 5h20, le chauffeur d'un taxi a connu une mésaventure qu'il n'oubliera pas de sitôt. Alors qu'il venait d'être déposé à Hassel, dans le sud du pays, un client est revenu au véhicule dans lequel, visiblement, il pensait avoir oublié son téléphone portable. Sauf que, selon la police, il aurait alors ouvert violemment la porte du taxi, insulté son chauffeur et donné des coups de pied dans la porte et le rétroviseur.

Le conducteur du taxi est alors sorti et aurait été frappé par le même client. Un autre automobiliste s'est arrêté pour intervenir, puis un policier en civil qui se rendait au travail. Mais la situation est restée tendue et le client, toujours en colère, s'est installé au volant du taxi et a tenté de prendre la fuite selon les informations de la police grand-ducale. Sauf que le véhicule, automatique, était bloqué sur la fonction «parking», laissant le temps aux témoins de maîtriser l'homme.

Contactée, une patrouille de police est arrivée sur les lieux pour interpeller l'individu.

(nc/L'essentiel)