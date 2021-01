Faible mobilisation des restaurateurs: «On a peur!»

Durant 90 minutes à travers le centre-ville de Luxembourg, plus ou moins 300 personnes, épargnées par la pluie, mais bien décidées à se faire entendre, ont manifesté, sans le moindre débordement, pour soutenir l'Horesca, ce samedi en début d'après-midi.

«Il n'y a pas assez de restaurateurs», nous a-t-on indiqué d'emblée dès le début de la manifestation. «On est, je crois, 8 000 au Luxembourg et là, on est près de 300 personnes, ce n'est rien du tout», regrette Simone, le patron de La Riviera à Bereldange, venu avec une casserole pour faire du bruit.

Écoutez la réaction de Simone, patron de La Rivieira à Bereldange.

Dans le feu de l'action, quelques minutes avant la fin de cette mobilisation, Elie Clément, un des organisateurs de l'évenemt, nous a confié son impression. «C'était une bonne manifestation, dans le calme, comme on le voulait», a souligné l'employé du Café Miche à Diekirch. «On espère qu'on sera désormais entendu par le gouvernement. Nous n'avons toujours pas reçu les aides promises et on explique que les dossiers sont mal remplis, mais peut-être sont-ils aussi trop compliqués à remplir?».

Écoutez la réaction de Elie, employé au Café Miche à Diekirch.

«On est là pour se faire entendre, car on n'a pas du tout de soutien de l'état luxembourgeois», regrette Emmanuel Gauthier, du restaurant L'Ôdas à Rombach-Martelange, venu sur la Place Guillaume II avec des larges pancartes et toute sa famille. «On attend pour avoir nos primes, on nous promet, mais il n'y a rien qui bouge... J'ai des charges à payer, j'ai les loyers, l'eau, l'électricité, j'ai des salaires à payer et au terme du premier confinement, les caisses se sont déjà vidées... Avec ce deuxième confinement, on n'a plus de ressources, alors qu'on a aussi des familles à nourrir. Mes employés ont aussi des familles à nourrir et moi, je ne sais pas payer leurs salaires...»

Écoutez la réaction de Emmanuel Gauthier, du restaurant L'Ôdas à Rombach-Martelange.

Pour Hugo Borges, propriétaire du Moov à Steinsel, la mobilisation était faible, ce samedi, «car les gens ont peur», nous-a-t-confié au coeur de la manifestation. «Ils ont peur de l'état, car chaque semaine, sur les groupes que nous gérons sur les réseaux sociaux, nous perdons des gens. Ils reçoivent des appels qui leur indiquent que les huissiers vont passer plus vite que prévu. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est que l'on est désespéré que l'on ne sait plus quoi faire. On doit payer nos loyers, nos impôts, la caisse-maladie et on ne sait vraiment plus quoi faire. Dans mon club-boîte de nuit, il n'y a plus rien qui rentre depuis le mois de mars 2020... J'ai reçu deux aides de 5000 euros... C'est quoi quand je dois payer 4000 euros de loyer tous les mois? Le calcul, il est vite fait...»

Écoutez la réaction de Hugo Borges, propriétaire du Moov à Steinsel.

(fl/L'essentiel )