Une société artisanale sur cinq pense licencier

Le coronavirus comme point d'arrêt. 8% des chefs d'entreprise dans l'artisanat pensent mettre un terme à leur activité, en raison de la crise, selon la 3e enquête Covid-19 menée en juin et juillet par la Chambre des métiers Luxembourg. Un arrêt qui sera soit définitif, soit sous forme de faillite, soit avec transmission de l'entreprise. Communication et «mode, santé et hygiène» (MSH) sont les secteurs les plus à risque.

Autre enseignement, 21% des sociétés interrogées envisagent de procéder à des licenciements pour raisons économiques. Ici, les entreprises de l'alimentation, de la mécanique et de la communication sont les plus inquiètes. Aussi, 12% disent qu'elles ne pourront plus reconduire de contrats à durée déterminée et/0u pouvoir s'occuper d'apprentis.

Le chiffre d'affaires dans l'artisanat a en moyenne baissé de 26 % en mai. C'est moins élevé qu'en mars (-46%) et avril (-54%), mais «il faut garder en tête l'effet cumulé de cette chute». Les plus petites structures connaissent les plus fortes difficultés, souligne la Chambre des métiers. La branche MSH, «qui a dû arrêter ses activités le plus longtemps», est la plus touchée en termes de perte de chiffre d'affaires. La construction, qui «faisait partie de la première vague de déconfinement», essuie des baisses de chiffre d'affaires moins lourdes.

