Pas de pause dans le suivi du cancer du sein

Malgré la crise sanitaire, les équipes maintiennent la cadence dans les soins et suivis du cancer du sein. Au Centre hospitalier de Luxembourg, les huit médecins oncologues et deux hématologues jonglent entre consultations dans les locaux et téléconsultations. «On privilégie la téléconsultation pour les suivis qui relèvent moins de l’examen clinique», explique Caroline Duhem, oncologue et directeur du pôle cancer au CHL. Une patiente sur cinq a recours à cette pratique, ce qui représente 20% des consultations.

Quand réaliser un dépistage?



Les dépistages par mammographie organisés par le ministère de la Santé se font tous les deux ans entre 50 et 69 ans pour les personnes saines. Et tous les ans à partir de 35 voire 40 ans pour les personnes à risques.

Et si ce moyen permet de réduire le monde en salle d’attente, il a tout de même ses inconvénients. «Il n’y a pas le toucher, l’examen clinique ou encore l’émotionnel» confie l’oncologue. En plus de la téléconsultation, le CHL dispose également de locaux de consultations excentrés. «Ils ont été mis en place avant la crise sanitaire mais ils servent encore. Cela permet d’avoir du personnel hospitalier en dehors des hôpitaux» ajoute-t-elle.

Un rythme différent durant le confinement

Comme de nombreux secteurs, ce service a dû adapter son rythme, provoquant une baisse d’activité de 15%. «En mars et avril, les professionnels de santé réagissaient à l’instinct en fonction de l’urgence de la situation», confie Caroline Duhem, directrice du pôle cancer au CHL. Les consultations non urgentes ont donc été mises sur pause. Il y a même eu des essais pour différer, dans la mesure du possible, certaines interventions. «Cela commençait avec un traitement oral antihormonal de manière à pouvoir différer un peu l’intervention, sans mettre en danger la patiente», analyse le docteur.

Désormais, les équipes tentent au maximum de prendre en charge les patientes «le plus normalement possible». Mais des retards s’accumulent surtout au niveau du dépistage. «Si vous êtes parfaitement saine et sans antécédent, mais que vous souhaitez faire une mammographie parce que vous avez reçu l’invitation, il faudra compter un délai de 3 à 4 mois», se désole Caroline Duhem. Les personnes présentant des symptômes ou des risques restent tout de même prioritaires et passent en urgence que ce soit pour une consultation ou un dépistage.

