Attention, la canicule arrive d'ici ce week-​​end

Il va faire de plus en plus chaud, cette semaine. Si, ce mardi, la température devrait culminer autour de 23°C au plus chaud de la journée, le thermomètre va progressivement grimper jusqu'au week-end. Ainsi, mercredi il fera de 26 à 28°C au plus chaud de la journée. Jeudi, on passe à des maximales entre 29 et 31°C et vendredi à 31-33°C.

Mais c'est ce week-end qu'il fera vraiment chaud. MeteoLux prévoit ainsi des températures culminant entre 33 et 35°C, samedi et dimanche. Mieux vaudra rester à l'abri et s'hydrater correctement. Le matin, il fera entre 16 et 18°C samedi et entre 17 et 19°C dimanche.

La semaine sera en outre très sèche, aucune précipitation n'étant prévue, et le ciel sera dans l'ensemble plutôt dégagé, même s'il se voilera parfois dans l'après-midi, et dans la journée de dimanche. Et ne comptez pas sur le début de la semaine prochaine pour rafraîchir les choses. Il devrait encore faire jusqu'à 34°C de lundi à mercredi, puis 31°C jeudi avant une baisse possible en fin de semaine prochaine.

(jw/L'essentiel)