Des cours de cuisine en ligne pour le Téléthon

Juste avant le direct, tout est prêt dans les cuisines de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (ETHL), à Diekirch: les plats sont soigneusement alignés, la viande est sortie, les légumes sont coupés et disposés dans des bols, tandis que les caméras sont en place. Les deux chefs Laurent Baudouin et René Kertz ont dispensé un cours de cuisine samedi en direct sur Internet, dans le cadre du Téléthon.

Pour respecter les règles sanitaires, les organisateurs ont eu l’idée de ce cours à distance, qui n’a finalement rien de virtuel. «Nous avons monté cela assez rapidement, il fallait quand même monter des opérations pour le Téléthon», explique Donatella Monaco, coordinatrice de l’événement. Les participants, après avoir payé, se sont vus fournir une liste d’ingrédients à acheter et à découper avant la séance, pour préparer «un filet de veau, avec duxelles de champignons, mousse de pavé, pomme grenaille au romarin», annonce solennellement René Kertz après avoir rappelé les consignes techniques.

Une plateforme luxembourgeoise

Une dizaine de participants s’appliquent à réaliser leur plat. Certains ont allumé leur caméra, permettant aux cuisiniers de les apercevoir aux fourneaux, parfois en famille avec les enfants curieux qui tentent d’aider. D’autres, plus discrets, préfèrent ne pas montrer leur visage mais interagissent avec les chefs via l’audio: «Combien de temps dois-je laisser les champignons?», «Dois-je déjà mettre l’eau à bouillir?», «Attendez, cela va un peu vite!». Plusieurs caméras offrent différentes vues de la cuisine de Diekirch, dont une est installée au bout d'une perche régulièrement déplacée par un technicien.

Les chefs ont pris du plaisir, sans se stresser. «Cela reste le même métier», sourit René Kertz. Ils utilisent la plateforme Chef Passeport de Matteo Ressa, basé à Luxembourg. «Elle réunit des chefs du monde entier. Elle a été véritablement lancée en février et le démarrage a été fulgurant avec le Covid», dit-il. Il imagine que l’intérêt «restera important après la crise, notamment pour les journées du personnel dans les grandes entreprises». L’événement de samedi «constitue aussi un apprentissage pour nous», selon Pour Ronny Thill, professeur à l’ETHL, qui se réjouit d’une portée nouvelle de l’établissement, avec des participants venus de France et du Canada. Au bout d’une heure et demie de leçon à distance, ceux-ci ont dégusté leur repas bien mérité.

