Meisch veut plus de transparence sur les notes

La rentrée est notamment marquée par des notes chiffrées dans la formation professionnelle. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec les modules?

Claude Meisch (ministre de l'Éducation nationale): En pratique, ce n'était pas facile à appliquer. Cela résultait d'un cumul de rattrapages au point que les écoles n'étaient plus en mesure de les proposer. L'adaptation de cette réforme des modules va mettre fin au cumul des rattrapages, un phénomène qui a touché beaucoup d'élèves. Les notes offriront également plus de transparence concernant les compétences de l'élève.

La réforme sur l'orientation scolaire en primaire, introduite en 2016/2017, est-elle concluante?

Les parents sont davantage inclus dans la prise de décision d'orientation. Nous cherchons un consensus entre parents et professeurs et, dans la plupart des cas, nous l'atteignons. Plus d'élèves ont été orientés vers l'enseignement classique cette année. Je crois que les enfants y ont leur place, ce n'est pas seulement dû à la réforme. Il y a une diversification de l'offre scolaire qui permet aux élèves d'atteindre un autre niveau, tout en étant moins bons dans l'une ou l'autre matière.

Quid de l'introduction de la langue luxembourgeoise dans le système scolaire?

La langue luxembourgeoise est importante, mais il ne faut pas surcharger l'élève, surtout qu'il a déjà trois langues à maîtriser. Nous nous posons la question de l'importance et de la place de la langue luxembourgeoise. Nous avons déjà introduit des options qui donnent la possibilité à ceux qui sont intéressés d'apprendre la grammaire. Nous voulons que les écoles poursuivent ce projet, sans pour autant créer une nouvelle pression sur l'élève.

Quels sont les premiers retours sur les classes iPad?

Élèves et enseignants sont demandeurs. C'est d'ailleurs la formation la plus demandée auprès de l'Institut de formation d'éducation nationale. Les élèves doivent apprendre à travailler avec ces outils car c'est l'avenir. Il y a aussi une plus-value pédagogique, les enfants apprennent plus facilement et le professeur peut suivre chaque élève à son rythme.

(Propos recueillis par Ana Martins/L'essentiel)