Le vaccin est optimal 28 jours après la 2e dose

La vaccination contre le coronavirus au Luxembourg a débuté le 28 décembre 2020 et, depuis, plus de 417 000 personnes ont reçu deux doses de vaccins, soit un schéma vaccinal complet. Lundi, le ministère de la Santé a dévoilé quelques éléments sous forme de bilan des six premiers mois, jusqu'au 15 juin. Sur cette période, le vaccin le plus utilisé a été celui de BioNTech/Pfizer, suivi par l'AstraZeneca, le Moderna puis celui de Johnson & Johnson. «73% des personnes invitées» ont sauté le pas entre décembre et juin, indique le gouvernement.

«À la date du 15 juin, près de la moitié de la population de 16 ans et plus a reçu au moins une dose, et un tiers a déjà pu bénéficier de la deuxième dose», précise encore le rapport. La meilleure couverture vaccinale se trouve parmi les 70 ans et plus, notamment chez les pensionnaires de structures d'hébergement avec 84%.

L'efficacité du vaccin

Mais ce que l'on peut retenir de ce «bilan», c'est aussi et surtout l'efficacité du vaccin. «Une bonne protection est démontrée à partir du 28e jour, après l’administration d’une vaccination complète», relaye le ministère de la Santé. Un vaccin qui a fait chuter de 85% les infections, de 99% les hospitalisations et de 92% les décès chez les 70 ans et plus.

«Il y a donc presque neuf fois moins de risque d’être infecté et dix fois moins d'hospitalisations pour le Covid chez les personnes complètement vaccinées» de cette catégorie d'âge.

