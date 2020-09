Un projet pour faire de l'hydrogène à la maison

Pourriez-vous un jour fabriquer chez vous de l'hydrogène, à un coût abordable? Et la convertir en électricité? «Si la technologie fonctionne, il y aura une refonte complète du système de l'énergie, y compris pour les particuliers», estime ce mercredi Damien Lenoble, directeur du département Matériaux au sein du LIST. Le Luxembourg Institute of Science and Technology et la société française 3D-Oxides ont signé ce mercredi un partenariat de 4 ans pour mettre en place une production d'hydrogène efficace et écologique au Luxembourg, et au-delà.

«L'idée est de fabriquer de l'hydrogène avec une plus faible empreinte carbone, explique Christian Petit, président de 3D-Oxydes. Cette énergie est en effet aujourd'hui produite par les éoliennes et les panneaux solaires, dont la fabrication consomme de l'électricité».

Huit chercheurs mobilisés

Il existe déjà une technologie alternative: le fractionnement de l'eau. Elle consiste à dissocier l’hydrogène et l’oxygène de l’eau en utilisant l'énergie solaire. Problème: il n'existe pas encore de matériaux suffisamment efficaces pour obtenir des rendements en hydrogènes équivalents ou supérieurs au photovoltaïque, qui sont de 25% aujourd'hui. «Si la technologie arrive à 30%, elle permettra la fabrication de l'hydrogène pour le grand public», indique Damien Lenoble.

Le projet, qui va mobiliser huit chercheurs, visera à explorer - avec une machine dédiée - un matériau plus efficace, le NaTaO3. «Au-delà des particuliers, les industries dans leur globalité pourraient bénéficier de cette nouvelle technologie, note Damien Lenoble. Dans le secteur automobile, le coût des piles à combustible pourrait être abaissé. Et les consommateurs pourraient alors s'offrir des voitures à hydrogène, à prix abordable».

(Olivier Loyens/L'essentiel)