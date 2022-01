Pourquoi le centre de vaccination déménage-​​t-​​il?

La décision est tombée dimanche à midi, indique Luc Feller, le haut-commissaire à la protection nationale. En raison d'un risque de chute de panneaux du plafond, le centre de vaccination du Hall Victor-Hugo au Limpertsberg, où 10 000 personnes sont vaccinées par semaine, a dû être provisoirement fermé.

Déménagement en urgence

Le défi logistique est colossal. En moins de 24 heures, il faut déménager les seize lignes de vaccination, le matériel informatique, médical... vers Luxexpo The Box, pour pouvoir y tenir les rendez-vous, dès ce lundi 13h. «Le travail se poursuit ce soir, cette nuit et demain matin, nous sommes optimistes», expliquait Luc Feller, dimanche, en début de soirée. Les personnes qui avaient rendez-vous au Limpertsberg sont priées de se rendre à la date et à l’heure fixée à Luxexpo.

L'accès se fait par le parking principal (Hall 3C). Le Commissariat à la protection nationale prévoyait dimanche soir d'alerter par e-mail tous les concernés. Une navette entre le Hall Victor-Hugo et Luxexpo devrait être mise en place par la Ville pour ceux venus à pied.

Jusqu'à quand?

Il faudra sans doute attendre mercredi, pour savoir quand le centre au Limpertsberg pourra rouvrir. Si aucune date n'est fixée, le Haut-Commissariat à la protection nationale a prévu «tout le mois de janvier sans Victor-Hugo». Suite à une livraison anticipée de 40 000 doses de Pfizer, douze lignes de vaccination devaient ouvrir à Luxexpo, le 10 janvier. Elle le feront mais s'ajouteront finalement aux seize déjà présentes à Luxexpo, qui accueillera donc deux centres.

Vaccination des enfants

Depuis l'ouverture de la vaccination aux 5-11 ans le 14 décembre, 1 800 enfants de cette classe d'âge, vulnérables ou non, ont été vaccinés et 2 000 rendez-vous sont pris pour janvier, précise Luc Feller. Il estime qu'il faut encore un peu de temps pour tirer un bilan et rappelle que la priorité de la campagne est encore de vacciner les adultes».

Le booster très prisé

En trois mois, 210 000 personnes ont reçu leur dose booster et 60 000 ont déjà rendez-vous, assure Luc Feller. Ce lundi, 36 000 nouvelles invitations partiront. Depuis début janvier, la période entre le schéma complet et la dose booster est réduite à quatre mois et ce délai «pourrait encore être raccourci».

D'ici quelques jours, 390 000 personnes auront donc été invitées pour le booster, alors que 470 000 ont à ce jour reçu une première dose. Les autres seront invités au fur et à mesure. Selon le haut-commissaire, «40% des invités prennent rendez-vous immédiatement après réception, 40% quelques semaines plus tard, et 20% restent à convaincre».

Isolement et quarantaine

Comme à l'étranger où elles ont été réduites sous certaines conditions, des discussions sont en cours pour ajuster les périodes de quarantaine et d'isolement suite à une infection.

Dépistage renforcé

Ces derniers jours, plus de 1 000 nouveaux cas quotidiens ont été recensés dans le pays. Le dépistage étant avec la vaccination et le contact tracing l'un des leviers pour surveiller l'épidémie, des discussions sont engagées par la direction de la Santé avec les laboratoires pour augmenter la capacité de dépistage.

(Nicolas Martin/L'essentiel)