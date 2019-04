Une nouvelle maison de soins à Esch pour fin 2021

«Dans deux ans et demi, les soins auprès des pensionnaires pourront débuter à Esch-sur-Alzette», se félicite Alvin Sold. Le président du conseil d'administration d'Elysis et Georges Mischo, le bourgmestre de la commune, ont posé ce jeudi la première pierre de la seconde maison de soins de l'ASBL (en plus de celle située au Kirchberg). Cette dernière prévoit que les travaux de la structure, qui sera située dans le quartier Wobrecken, seront achevés en décembre 2021.

La nouvelle maison de soins, qui s'étendra sur un hectare, pourra accueillir au maximum 130 pensionnaires. «Nous accueillerons certes des Eschois, mais aussi d'autres Luxembourgeois et des étrangers», souligne Alvin Sold. «Avec l'augmentation de l’espérance de vie moyenne dans le pays (de 80,6 ans en 2009 à 82,2 ans aujourd'hui), il y aura de plus en plus de besoins». En outre, la maison de soins emploiera entre 160 et 170 personnels soignants.

En ce qui concerne le financement du projet, Elysis a mis 12 millions d'euros sur la table. L'association peut aussi compter sur une subvention de l'État d'un montant similaire, sur le crédit bancaire et sur l'apport de souscripteurs. Au total, le budget s'élève à 46 millions d'euros. Elysis souhaite faire de la future institution un lieu «à la pointe», «rassurant et confortable» pour les futurs pensionnaires. «Nous souhaitons aussi développer les meilleures synergies possibles avec le Centre hospitalier Emile-Mayrisch et avec la future école fondamentale, qui sera située de l'autre côté du parc», conclut Alvin Sold.

(Olivier Loyens/L'essentiel)