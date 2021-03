«J'espère être utile pour la société, comme vous»

Jean Asselborn a reçu, ces derniers jours, un courrier différent de ceux qu'il a l'habitude de recevoir. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, et ministre de l'Immigration et de l'Asile, a publié sur Facebook, lundi soir, les mots inscrits au stylo par une jeune réfugiée, appelée Asma.

«Vous avez fait un excellent travail pour moi, mon frère et tous les enfants», peut-on lire sur la feuille quadrillée transmise au politicien. La jeune adolescente de 14 ans fait partie des douze mineurs non-accompagnés, arrivés au Luxembourg le 15 avril 2020, après avoir vécu dans plusieurs camps en Grèce. C'est d'ailleurs Jean Asselborn lui-même qui avait accueilli les jeunes originaires d'Afghanistan et de Syrie sur le tarmac.

Loin de sa famille et de son pays, la jeune réfugiée, qui apprend le français, est très reconnaissante envers son pays d'adoption et surtout envers le ministre LSAP. «J'espère que quand je serai grande, je serai une personne utile pour la société (...) comme vous. Merci de nous aimer, je vous aime beaucoup Monsieur», lui adresse-t-elle.

«Vivre ici sans peur ni faim»

Un «merci» qui a touché Jean Asselborn et qui lui a permis de revenir sur «l'importance des questions d'asile», de garder l'esprit ouvert «pour donner à Asma et à bien d'autres une chance de vivre ici sans peur ni faim».

Le Luxembourg s'était engagé, en 2020, à participer à la relocalisation de réfugiés, depuis la Grèce, pour désengorger les camps déjà surpeuplés. En janvier 2021, quatre autres mineurs sont arrivés au Luxembourg. Depuis avril, 25 réfugiés dont seize mineurs non-accompagnés ont été accueillis au Grand-Duché.

Haut krut ech e Bréif vum Asma…. 14 Joer, dat eenzegt Meedchen dat am Abrëll 2020 bei den 12 jonke Mënschen déi mir vu... Publiée par Jean Asselborn sur Lundi 15 mars 2021

(mm/L'essentiel)