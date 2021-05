Les routes plus encombrées qu'avant le Covid

Ceux qui prennent chaque jour la route pour aller travailler vous le confirmeront: les autoroutes ont retrouvé leur fréquentation d’avant-Covid. Celle-ci est même parfois supérieure... «Depuis le début de l’année, j’ai le sentiment que c’est même pire qu’en février 2020», lance Caroline. Elle rejoint chaque jour la capitale depuis Villerupt, en France, avec beaucoup de stress: «Ce qui me fait peur, ce sont tous ces "forceurs" qui vous collent ou vous coupent la route».

Plus de véhicules que l’an dernier



Les chiffres diffèrent selon les autoroutes, mais selon les dires de l’ACL, le trafic sur l’A4 qui était passé de 55 000 véhicules par jour l’an dernier avant le confinement à 25 000 est désormais passé à plus de 70 000 par jour. Sur l’A1, on note également une augmentation par rapport à l’an dernier. Les chiffres du ministère de la Mobilité confirment la tendance avec des augmentations sur les axes avec les frontaliers français (+11,6%), allemands (+11,8%) et belges (+11,2%).

Cédric Haas, chargé de communication à l’ACL, le confirme: «Plus de gens retournent dans les bureaux, le trafic des camions s’est intensifié, de même que le transit des personnes qui passent par le Luxembourg pour aller en vacances, puisque c’est de nouveau autorisé». Pour Catherine, qui travaille au Kirchberg, le constat est clair: «Beaucoup de gens ont encore peur de reprendre les transports en commun ou même de faire du covoiturage, car ils craignent d’être contaminés».

Même le télétravail, qui a diminué, et les congés cette semaine au Grand-Duché ne semblent pas apporter de solution à court terme. «Mieux répartir les horaires de travail et réorganiser les modes de transport, mais aussi avoir plus de discipline sur les routes sont autant de choses qui permettront d’améliorer la situation», conclut Cédric Haas, du côté de l’ACL.

(Jean-François Servais/L'essentiel)