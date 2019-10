Les travailleurs font moins d'heures supplémentaires

Avec 40,6 heures par semaine, un résident employé à temps plein travaille en moyenne plus au Luxembourg que dans les autres pays de l'Union européenne, où la moyenne est de 40,2 heures. En Allemagne, ils travaillent un peu plus avec 40,7 heures par semaine, contre 40,2 heures en Belgique et 39 heures en France.

Or, selon le dernier rapport «Travail et cohésion sociale» du Statec, le temps de travail effectif a diminué ces dernières années dans la plupart des pays d'Europe, y compris au Luxembourg. En 2010, les résidents travaillaient 41,7 heures en moyenne par semaine. «Il semble que les salariés doivent prester moins d'heures supplémentaires», analyse Marco Schockmel, le chef de l'unité marché du travail et éducation au Statec.

Une tendance confirmée par une enquête sur les coûts de la main-d'œuvre. «Le nombre moyen d'heures supplémentaires par an et par personne a baissé, passant de 46 heures en 2008 à 32 heures en 2016», précise-t-il. Seuls 4,1% des résidents au Luxembourg doivent prester 49 heures ou plus par semaine de manière habituelle. Ce taux est relativement faible par rapport à la moyenne de l'UE qui est de 9,2%.

(Marion Mellinger/L'essentiel)