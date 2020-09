Dans un climat d’inquiétudes et de fortes tensions, Dan Kersch et Franz Fayot, les ministres LSAP du Travail et de l’Économie ont rendez-vous cet après-midi (16h30) avec la direction d’ArcelorMittal et les syndicats des salariés. Une réunion prévue dans le cadre du comité de suivi d’un plan de 2016, mais qui prendra des airs de tripartite, après l’annonce jeudi dernier par ArcelorMittal de son intention de supprimer 578 postes au Luxembourg, 15% des effectifs.

Pour les salariés, il s’agira d’abord d’obtenir des détails sur ce projet de l’entreprise tant sur les postes visés que sur le calendrier. «Pour l’instant on ne sait rien et tout le monde est inquiet. Tout ce que l’on nous a répondu c’est qu’il n’y aurait pas de fermeture de sites ni de lignes de production. Mais cela signifie aussi que l’on veut faire le même travail avec moins de personnel», note Stefano Araujo du syndicat sidérurgie de l’OGBL, qui précise que «les postes concernés seraient pour un tiers au siège social et deux tiers dans la production».

Côté justifications «la direction nous a parlé du coronavirus, suite auquel il y a moins de réunions et plus de télétravail, des difficultés du secteur de l’acier et du futur siège social du Kirchberg qui pourrait accueillir moins de personnel que le précédent», poursuit Stefano Araujo.

«Le coronavirus ne doit pas être un alibi»

Pour les salariés qui avaient discuté avec la direction l’an passé d’une réorganisation devant impacter 200 à 300 emplois, mais jugulée par les départs en retraite, c’est la douche froide. «Le coronavirus ne doit pas être un alibi», prévient Robert Fornieri secrétaire général adjoint du LCGB, qui craint que ce projet ne soit qu’une étape avant des fermetures de sites ou de services et réclame «des garanties» pour l’avenir des sites luxembourgeois. «Le Covid a eu un impact mais il a tout de même été limité par des mesures comme le chômage partiel», insiste Stefano Araujo.

S'ils reconnaissent les difficultés du secteur, les représentants des salariés assurent aussi avoir été choqués par la forme de l’annonce d’ArcelorMittal. «La direction nous a dit que faute de tripartite, il y aurait un plan social», assurent l’OGBL comme le LCGB. Une tripartite permettant dans un cadre légal d’actionner des outils comme les préretraites ou des mesures d’accompagnement et d’éviter des licenciements a plutôt la faveur des organisations syndicales et de la direction de l'entreprise. «La réunion de cet après-midi est une première étape qui doit permettre de mettrre les sujets sur la table. Cela nous semble une bonne façon de lancer le dialogue social. Il s'agira de mettre en place un calendrier en partenariat avec les représentants des salariés et les partenaires sociaux», précisait lundi ArcelorMittal. Reste à savoir quels engagements sont prêts à prendre l’État luxembourgeois pour le présent et la direction de l'entreprise pour l’avenir.

(nm/L'essentiel)