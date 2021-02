9 389 Luxembourgeois de plus en 2020

La nationalité luxembourgeoise reste populaire, notamment depuis la réforme de 2017 qui a simplifié son acquisition. Ainsi, en 2020, 9 389 nouveaux citoyens grands-ducaux ont été comptabilisés par le ministère de la Justice. Un chiffre certes en baisse par rapport aux plus de 11 000 acquisitions de la nationalité en 2018 et 2019, années record, mais toujours largement au-dessus de 2015 (5 306) et 2016 (7 141).

Et au petit jeu de qui devient le plus souvent Luxembourgeois, ce sont les... Français qui arrivent en tête, avec 2 264 citoyens hexagonaux qui ont pris un passeport luxembourgeois. Ils devancent des citoyens un peu plus lointains, les Brésiliens. Ils sont 1 799 l'an dernier à avoir pris la nationalité luxembourgeoise, la plupart du temps grâce à un aïeul direct qui était luxembourgeois au 1er janvier 1900. La mode du Lion Rouge au Brésil ne date d'ailleurs pas de cette année.

Derrière la masse des Français et des Brésiliens, suivent 1 013 Belges, 981 Portugais, 291 Britanniques, 260 Monténégrins, 256 Italiens, 129 Capverdiens... En tout, de l'Afghanistan au Zimbabwe, en passant par le Japon, la Grèce, l'Ukraine ou encore la Suisse et Singapour, des personnes de quelque 120 pays ont pris la nationalité luxembourgeoise en 2020, qui a aussi été décernée à quatre apatrides.

(jw/L'essentiel)