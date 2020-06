«Le projet européen n'est pas mort avec le Covid-​​19»

Avec l’humour et la bonhomie qui caractérisent les deux nations, les ministres luxembourgeois et belge des Affaires étrangères se sont rencontrés, ce mercredi 2 juin, à Luxembourg. Très, trop rapidement sans doute, ils ont répondu aux questions de la presse durant trente minutes. Mais pour dire quoi? Essentiellement pour nous faire croire que le projet européen n’est pas mort. Car Jean Asselborn et Philippe Goffin ne l’ont pas caché, au début de la crise du Covid-19, à la mi-mars, chaque pays s’est replié sur lui-même face à un virus invisible qui n'était pas maîtrisé.

Dans ce contexte, le Luxembourg a tout d’abord voulu remercier la Belgique d’avoir facilité l’assistance consulaire lorsque des ressortissants luxembourgeois étaient bloqués à l’étranger.

Une Europe émiettée

Au fil des semaines, les deux ministres l’ont également reconnu: le dialogue a repris entre les différents pays. Ce qui a notamment permis, entre la Belgique et le Luxembourg, de faire sauter la barrière fiscale des 24 jours de télétravail. Ce nombre augmentera-t-il à l’avenir? Jean Asselborn et Philippe Goffin ne se sont pas prononcés sur la question, car «ils ne sont pas ministres des Finances», mais «cette manière de travailler va prendre de l’ampleur», a reconnu Jean Asselborn. «Et ce sont les transports et les embouteillages qui en profiteront entre chaque pays».

Libres de franchir à nouveau la frontière, dans les deux sens, depuis le samedi 30 mai pour des raisons familiales ou pour des courses alimentaires et non alimentaires, les citoyens belges et luxembourgeois aspirent désormais à un retour des droits qui ont précédé la crise du Covid-19. Les Luxembourgeois vont-ils pouvoir retourner à la côte belge et à partir de quand? «Ce sera au Conseil national de sécurité de ce jeudi 3 juin de fixer les éléments de la 3e phase de déconfinement», a répondu Philippe Goffin, qui souhaite une expression la plus commune possible avec les autres pays européens.

«Dès le 8 juin ou le 15 juin? Il faudra attendre ce jeudi 3 juin». Avec une grande ambition: être cohérent sur la relance du projet européen qui doit être en mesure de redéfinir, au niveau du continent, une forme d’autonomie stratégique par rapport au reste du monde. Avec une Europe émiettée face au Covid-19, il y a du pain sur la planche…

