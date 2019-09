La nouvelle bibliothèque ouvre au Kirchberg

C’est assurément un lieu où il fait bon s’installer. Oubliez l’image de la bibliothèque austère, des rayons anxiogènes qui détourneraient presque du plaisir de lire. Et bienvenue à la nouvelle Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL). L’endroit, pensé depuis plus de dix ans, ouvre enfin ses portes, ce mardi 1er octobre, au cœur du Kirchberg, et très honnêtement le résultat est saisissant.

Cette nouvelle bibliothèque est ultramoderne dans sa conception et son rapport à la lecture. L’endroit est ouvert sur trois étages, lumineux, aérés et même cosy. Un lieu «hybride», pour reprendre les mots de Christine Kremer, chargée des relations publiques. L’immense espace de lecture rassemble plus de 200 000 documents, mais la nouvelle BnL offre également une médiathèque de 20 000 documents, des espaces de travail, une salle familiale ouverte aux parents et leurs enfants, mais aussi différents carrés privatifs accessibles individuellement ou en groupe.

Accès gratuit pour les résidents de la Grande Région

Le public trouvera réunie ici la matière qui était auparavant stockée sur sept sites et qu’il a fallu déménager entre avril et août. Des livres, journaux, luxembourgeois et internationaux, auxquels s’ajoutent plus d’un million d’éléments numérisés. Le tout minutieusement classé et répertorié avec les conseils d’experts étrangers et après de nombreuses visites de bibliothèques à l’international. Ce lundi, Roly Keating, CEO de la British Library, était d’ailleurs présent pour l’inauguration officielle du bijou luxembourgeois.

La BnL sera accessible aux résidents du pays mais aussi à ceux de la Grande Région. Gratuitement. L’emprunt de livres pourra se faire automatiquement sur une borne, et le retour 24h/24 via un système à l’extérieur du bâtiment. La bibliothèque sera ouverte sur des créneaux plus larges qu’auparavant, à savoir du mardi au vendredi, de 10h à 20h, et le samedi, de 10h à 18h. Pour ne rien gâcher, une terrasse extérieure et un café ont également été conçus.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)