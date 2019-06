L’inflation remonte, l’index se rapproche

L’inflation semble retrouver un niveau plus élevé que les années précédentes au Luxembourg. Après trois années à moins de 1%, elle s’est établie à 1,7 en 2017 puis à 1,5% en 2018, en rythme annuel. Quant au mois de mai, les prix à la consommation ont progressé de 2,07%, par rapport à la même période l’an dernier, a indiqué mercredi le Statec.

Ce sont les prix des produits pétroliers qui ont le plus progressé, d’après les calculs de l’institut de statistiques, avec une augmentation de 4,1%. Le Statec rappelle la hausse des accises sur l’essence et le diesel, le 1er mai dernier. Globalement, le pôle «transports» a vu ses prix monter de 1,87% en un an. Le secteur «logement, eau, électricité et combustibles» n’est pas en reste, avec +2,84%, tandis que les prix dans les hôtels, cafés et restaurants ont enregistré un bond de 3,02%. À noter que la hausse des prix alimentaire (hors alcool) était plus contenue, à 1,45%.

L’augmentation des prix rapproche inéluctablement de l’indexation automatique des salaires. L’indice des prix, sur lequel est calculé l’index, est passé de 865,6 à 866,85 points, sachant que tous les salaires et pensions progresseront de 2,5% lorsqu’il attendra 873,94 points. Aucun nouveau calendrier n’a été avancé, le Statec tablait jusqu’à présent sur le quatrième trimestre de l’année.

(jg/L'essentiel)