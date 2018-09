La moitié des foyers abonnés à la 5G en 2025?

Plus qu'un Internet plus rapide pour les utilisateurs, la 5G s'impose comme une nécessité économique, a martelé Xavier Bettel, ministre des Communications et des Médias. «Sans elle, on ne pourra pas faire certaines choses qui seront demandées demain. De nouveaux emplois vont être créés, des nouvelles entreprises vont s'implanter. Je ne veux pas rater cette occasion».

C'est aussi une demande de la Commission européenne. «Le Luxembourg est le sixième pays à présenter sa stratégie», explique Xavier Bettel, et les premiers déploiements auront lieu en 2020 avec cinq zones désignées pour les premiers déploiements pilotes: une partie du plateau du Kirchberg, le site de Belval et l'université, le centre «CFL Multimodal» à Dudelange, l'Automotive Campus à Bissen, et un tronçon d'un grand axe routier, pas encore défini.

Nombreux bénéfices

L'intention est claire. C'est l'économie luxembourgeoise et particulièrement l'industrie qui donnera le ton pour l'implantation de la 5G. «Mais cela n'empêche pas la population d'être au cœur de la stratégie. Il n'y a qu'à voir la forte demande pour un débit plus élevé», tempère Xavier Bettel. D'après les prévisions de inCITES Luxembourg, la société d'expert qui a travaillé sur la stratégie, 52% de la population seront abonnés à la 5G en 2025, selon un scénario «de base», 63% selon une hypothèse «optimiste» et 39% dans le pire des cas.

Les bénéfices pour les citoyens seront essentiels une fois la nouvelle technologie arrivée à la pointe. L'exemple le plus répété lors de la présentation concerne le secteur de la santé, et la possibilité pour les ambulances de transmettre en direct des images à distance, lors d'un accident de voiture par exemple. Voitures connectées, gestion du trafic, smart home, fin des zones à faible débit, etc., les possibilités sont infinies. Mais les défis encore très nombreux.

30 millions investis sur trois ans

Sur le plan du financement déjà, les opérateurs téléphoniques «hésitent encore, car la 4G satisfait les clients», reconnaît Éric Krier, policy advisor au service des Médias et des Communications de l’État. D'autant que les lourds investissements ne seront pas immédiatement rentables. C'est pourquoi l'État investira 30 millions d'euros dans les trois prochaines années, «afin d'amener les acteurs clés» à le suivre.

Au niveau technique également, certaines difficultés demeurent à surmonter. L'une des principales tient au passage de réseaux entre les frontières, avec les interruptions de connexions. Un enjeu fondamental pour le Luxembourg.

(Thomas Holzer/L'essentiel)