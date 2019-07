Dix licenciements sont programmés au «Jeudi»

«Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. En 24 heures, le sort des onze salariés a été réglé et nous n'avons plus eu accès à nos mails qu'en consultation, alors que nous sommes en congés extraordinaires, donc toujours salariés de l'entreprise», déplore Jacques Hillion, l'ancien rédacteur en chef du Jeudi. Le dernier numéro de l'hebdomadaire en langue française est sorti dans les kiosques le 6 juin. Une fermeture que la direction du groupe Editpress justifie par une baisse des revenus publicitaires.

Depuis, les négociations ont été entamées entre la direction et la délégation syndicale. «Nous n'y sommes pas associés, mais on a entendu parler de treize licenciements et de faibles indemnités», regrette amèrement Jacques Hillion, 22 ans de Jeudi au compteur. Interrogé par L'essentiel, Pit Schreiner, secrétaire de l'OGBL et membre de la délégation syndicale, ne confirme pas les treize licenciements.

«Les négociations seront achevées vendredi et les choses peuvent évoluer. Mais le plan social d'Editpress prévoit dix licenciements (NDLR: les salariés du «Jeudi») et des départs en préretraite d'ici deux ans basés sur le volontariat», précise-t-il. Quant au sort des dix licenciés du Jeudi, Pit Schreiner, de l'OGBL, assure avoir demandé à la direction de proposer les salariés aux autres journaux du groupe, Le Quotidien et L'essentiel, ainsi qu'aux publications francophones extérieures comme Paperjam.

(Gaël Padiou/ L'essentiel)