«Détruire un nid de guêpes? L'ultime solution»

C'est la saison et tordons immédiatemment le cou à deux idées reçues plutôt malvenues. Non, il n'est pas indispensable de détruire un nid de guêpes et non, non plus, le frelon asiatique géant n'a pas encore débarqué au Luxembourg. À la suite d'un printemps très chaud et très sec, cette même famille d'insectes a bénéficié de conditions favorables pour se développer ces derniers mois et force est de constater que vous êtes très nombreux à nous demander ce qu'il faut faire face aux nids de guêpes, voire même à prendre peur en présence de frelons qui semblent sérieusement vous inquiéter.

À quoi servent les guêpes?



«À côté du rôle plus connu de pollinisateur, les guêpes sont très utiles pour diminuer le nombre d'insectes nuisibles», prévient d'emblée Elisabeth Kirsch. «À son climax, une colonie de guêpes peut manger 500 grammes d'insectes par jour. C'est énorme et c'est comparable au travail de 5 familles de mésanges»



«Les guêpes permettent également d'accélérer les processus de dégradation de la nature», complète-t-elle. «Elles se chargent des fruits pourris, des cadavres dans la nature ou encore des bois morts pour construire leurs nids».

Pour trouver les bonnes réponses à vos questions, nous nous sommes adressés à l'ASBL natur&ëmwelt qui «œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité dans un paysage naturel et culturel varié» au Luxembourg. Cette association, très reconnue au Grand-Duché, compte 11 000 membres dans ses rangs et peut compter sur des collaborateurs professionnels soutenus par une multitude de bénévoles.

« Nous sommes prêts à recevoir les frelons asiatiques, mais ils ne sont pas encore là! »

Rassurez-vous d'emblée: non, le frelon asiatique géant n'a pas investi le Luxemboug. «On peut d'ores et déjà le retrouver à proximité de nos frontières», reconnaît Elisabeth Kirsch de l'ASBL natur&ëmwelt. «Il se rapproche de plus en plus en Belgique ou en France, mais sa présence n'est toujours pas confirmée à ce jour au Grand-Duché. Beaucoup de gens croient apercevoir le frelon asiatique sans être forcément au courant qu'il existe un frelon européen, plus grand et plus coloré». D'où les erreurs d'appréciations remarquées, il y a peu, dans nos contrées.

Le sort du frelon géant asiatique étant momentanément réglé, attaquons nous aux guêpes et plus particulièrement à leurs nids qui, la plupart du temps, ne vous augurent rien de bon. Depuis 2018, le Corps Grand-Ducal Incendie et Secours (CGDIS) n'assure plus ce genre d'interventions et des entreprises privées ont visiblement senti le bon filon. «En 2020, les nids de guêpes sont en nombre anormalement élevé et de taille supérieure aux autres années», nous indiquait Eddy Boland de la société RHS, également spécialisée pour intervenir sur toutes les formes de nuisibles comme les taupes, les chenilles ou encore les punaises. «Il y en a autant dans le nord que le sud du Luxembourg. Nous sommes déjà pratiquement à 1 000 interventions, alors que l’année passée nous étions à 400 ou 500 pour l’année».

Et Eddy Boland de poursuivre avec le mode opératoire de sa société. «Après avoir pris rendez-vous, un de nos six techniciens injecte, sous pression, une poudre insecticide fine qui va s’introduire à l’intérieur du nid. En quelques heures, toutes les guêpes qui vont toucher le produit vont mourir. Plus nous sommes précis et plus c’est efficace. De la sorte, pas besoin d’évacuer, pas de tâche de produit et surtout pas besoin de démonter, exemple les cages à volet, ce qui évite des frais de réparation». Et le responsable de l'entreprise RHS de confirmer: «nous commençons également à avoir des frelons, mais européens. Il n’y a pas encore de frelons asiatiques à ce jour, mais nous sommes prêts à les recevoir».

« Détruire un nid de guêpes, c'est la solution ultime »

Simple, rapide, efficace! Sauf que pour en arriver là, il faut avoir épuisé toutes les autres formes de recours. «Pour détruire un nid de guêpes, qui, tout comme les abeilles, sont elles aussi protégées par une loi de 2018, il ne doit pas y avoir d'autres solutions», souligne Elisabeth Kirsch qui n'en manque pas justement. «Si le nid "typique" a une forme de ballon sous une toiture, dans un grenier lumineux ou encore dans une cabane de jardin, dans la majeure partie des cas, le cycle des vies de ces guêpes sera court et elles devraient disparaître naturellement au début du mois d'août», rassure-t-elle.

«Si des guêpes nichées dans une cage à volet, sous une terrasse ou une toiture, voire même dans une cavité creusée dans le seul, commencent à s'attaquer à votre nourriture, là, c'est plus difficile à gérer», reconnaît la professionnelle de l'ASBL natur&ëmwelt. «Une bonne moustiquaire peut résoudre le conflit ou on peut également mettre en place des mesures de guidage avec des toiles. À même le sol, il est aussi possible de délimiter un périmètre pour éviter de s'en approcher. Détruire un nid de guêpes, c'est donc la solution ultime. Alors que la loi ne l'autorise que dans certains cas, il faut reconnaître que les sanctions ne suivent pas...».

(fl/L'essentiel )