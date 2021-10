Descente de police à la sortie des trains

La police a mobilisé 32 agents et un maître-chien des douanes à la gare de Hollerich et autour de la gare centrale, mardi matin, pour mener une action antidrogue. À Hollerich, six trains en provenance de Rodange ont ainsi été contrôlés, à l'aide notamment du chien renifleur de drogue. Ce qui a permis d'identifier deux infractions à la législation contre la drogue. Les deux personnes concernées feront l'objet de poursuite. Une personne en situation irrégulière a aussi été trouvée par la même occasion.

Sur la place de la gare centrale, la police a repéré un dealer présumé, vu en train de se débarrasser de sa marchandise. Les agents ont pu retrouver 44 balles de drogue. L'individu arrêté portait aussi 358 euros en espèces et un téléphone portable. Il a été placé en garde à vue après avoir été présenté à un juge d'instruction mercredi matin.

(L'essentiel)