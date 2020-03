Pas de cours au Lycée Vauban ni à l'INL

Face au coronavirus, les instituts privés sont logés à la même enseigne que les écoles publiques. Le Lycée Vauban n’accueillera ainsi pas ses élèves du 16 mars au 29 mars.

De son côté l'Institut national des langues (INL) ne donnera pas de cours pendant la même période. La Sacred Heart University, pour sa part, ne dispensera pas de cours sur place, mais en ligne. Toutefois, les étudiants ont encore accès au campus et aux salles de restauration.

While there are no known or suspected cases of coronavirus on campus, classes will be suspended tomorrow, March 10, as we prepare to move to a schedule of online classes from Wednesday, March 11 through March 29. pic.twitter.com/4glX6GXSG4