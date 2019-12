Luxlait, étendard des produits luxembourgeois

En achetant des produits luxembourgeois, tous les résidents du Grand-Duché et les travailleurs frontaliers posent un geste fort: ils soutiennent les familles et l’industrie agroalimentaire du pays. C’est dans cet état d’esprit, privilégiant des valeurs telles que la qualité premium, la coopération entre agriculteurs, l’éco-responsabilité, la durabilité et le bien-être animal, que le Grand-Duc Henri a visité le site de Luxlait à Roost/Bissen, dans le cadre du 125e anniversaire de l’entreprise.

«C’était un honneur immense, pour l’ensemble de notre personnel, de recevoir la visite du Grand-Duc chez Luxlait », nous a d’emblée affirmé Gilles Gerard, CEO. «On lui a expliqué ce qu’était notre entreprise avant de visiter nos installations tout dernier cri. Sans oublier de mettre en avant l’aspect qualitatif de nos produits. C’était un moment inoubliable et intense pour tous les collaborateurs. »

Défendre les produits luxembourgeois

« Le Grand-Duc veut soutenir l’agriculture du Luxembourg et surtout les produits locaux de qualité », a encore souligné Gilles Gerard, « et c’est vraiment dans cette voie que Luxlait s’est toujours engagée. Pour 2020, un de mes premiers objectifs sera de convaincre l’ensemble de la population du pays, y compris les résidents non luxembourgeois qui ne connaissent pas forcément nos produits, d’acheter « luxembourgeois » et de faire l’effort de goûter les produits locaux, car cela fait vivre nos employés et nos agriculteurs. »

330 employés travaillent pour l’entreprise Luxlait, de même que 350 agriculteurs. « Ce qui veut dire que l’on fait vivre plus ou moins 800 familles au Luxembourg », s’est félicité Gilles Gerard, CEO depuis mai 2018 et présent au cœur de l’entreprise depuis juin 1996. Au terme d’une visite de deux heures, le Grand-Duc Henri a pu se rendre compte avec quelle intensité Luxlait est bien décidée à défendre le Luxembourg face à d’autres produits laitiers venus de l’étranger.

