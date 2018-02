Les chars sont prêts pour le défilé à Diekirch

Après avoir traité des radars, puis du tram, le char de carnaval du club des jeunes Christnach va, à l’instar du ministre de l’Économie, lorgner vers les ressources spatiales. Il est en effet de tradition lors des cavalcades de choisir pour les chars des décorations en référence à l’actualité. La première cavalcade à ouvrir la saison sera celle de Diekirch dimanche.

Un cortège de près de deux kilomètres défilera de la rue de Gilsdorf au centre culturel Al Seeërei. Il sera composer de dix groupes à pied, de quatre formations de musique et de 43 chars. Pendant le cortège, six tonnes de bonbons, chocolats et ânes en peluche (NDLR: mascotte de Diekirch) seront distribuées aux quelque 25 000 festivaliers attendus. La fête se poursuivra ensuite jusqu’à 3h du matin.

Le char des jeunes de Christnach est fin prêt. «Nous travaillons dessus à 35 personnes depuis novembre», explique Jil Beckené, 22 ans. «Il a fallu construire la cabane et les fusées, puis les peindre. Nous avons acheté la structure à un agriculteur». Dimanche, ils embarqueront un stock de sucreries et un DJ pour l’ambiance. Comme d’autres, le char de ces jeunes sera bien rentabilisé. «Nous l’utiliserons pour la fête des Brandons et nous l’emmènerons aux cavalcades d’Esch-sur-Alzette, Wasserbillig et Remich», conclut Jil.



Cavalcade de Diekirch, dimanche, à 14 h. Entrée sur place à 7 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Des navettes sont prévues.

(L'essentiel)