«Un grand boom» entendu au cœur de la nuit

3h50, dans la nuit de mardi à mercredi. Une explosion retentit au niveau du centre commercial «Les Arcades», à Niederanven. Les riverains ne le savent pas encore, mais le bureau de POST Luxembourg est en train d’être braqué à l’explosif. Tous, ou presque, ont entendu la détonation, sans pouvoir identifier sa provenance. «J’étais en plein rêve quand "un grand boom" m’a réveillé. Mais vu l’heure, je n’ai pas cherché plus loin et suis allée me recoucher», explique une riveraine.

Son voisin n’en a pas vu plus, sa chambre à coucher se situant de l’autre côté de la rue. «La détonation était vraiment très forte. Je ne pouvais m’imaginer qu’il s’agissait d’un braquage. J’ai d’abord cru à un problème de chauffage». Parmi le voisinage, ce sont les habitants de la maison située juste à côté du centre commercial qui se sont retrouvés au plus proche de l’action. S’il a en premier lieu pensé à une explosion au gaz, le propriétaire a tout de même supposé une attaque: «Je ne pouvais rien voir depuis la maison, mais je n’ai pas cherché à sortir non plus. C’est un coup à se retrouver témoin de quelque chose que l’on n’aurait pas dû voir. De toute façon, le temps que je me lève, ils étaient déjà partis».

«Les malfrats sont tranquilles»

Si l’homme n’a pas écarté l’idée d’un braquage, c’est aussi parce que l’endroit est propice à ce type de scénario. Le même bureau de POST avait déjà été attaqué par trois hommes armés le 30 juillet 2015 au petit matin. Deux des braqueurs étaient entrés dans l’agence et avaient notamment menacé le personnel. En novembre 2013, le supermarché Match avait également été le théâtre d’une attaque lors de laquelle deux braqueurs ont mis la main sur une importante somme d’argent. Beaucoup plus récemment, le magasin a été le théâtre d’une tentative d’intrusion dans la nuit de vendredi à samedi. Et des cambrioleurs ont pénétré en pleine nuit à l’intérieur du pressing voisin pour y dérober le contenu du coffre-fort, il y a un mois.

«Ici les malfrats ont le champs libre. Ils sont tranquilles». Tous ces faits divers ne seraient donc pas le fruit du hasard, mais bien d’une géographie qui favorise les cambriolages, le centre commercial étant situé en contrebas des habitations. «Cela devient alarmant. Les clients étaient sous le choc ce matin. Mais la vie continue», confie le gérant d’un commerce, fataliste. Mercredi, les commerces sont restés fermés pendant une partie de la journée. La violence de l’explosion a soufflé tout le bureau de poste. Fort heureusement personne n’a été blessé. Les équipes de déblaiement ont passé toute l’après-midi à nettoyer les lieux, alors que l’enquête de police se poursuit. Sur place, des centaines de billets traînaient encore par terre mercredi matin. Difficile pourtant d’établir le montant du butin. «Pour l’heure, nous ne pouvons indiquer si de l’argent a été dérobé. Un état des lieux doit être réalisé», indiquait POST mercredi après-midi.

(Thomas Holzer/L'essentiel)