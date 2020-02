Un avion Luxair a tenté d'atterrir trois fois au Findel

Les passagers du Boeing de la compagnie Luxair, en provenance d'Hurghada (Égypte), à destination du Findel, ont vécu une situation très stressante en arrivant au Grand-Duché, dimanche soir. Le pilote du 737 a fait trois tentatives d'atterrissage mais n'a jamais réussi à poser l'appareil, à cause de la tempête Ciara. Le vol a été détourné vers l'aéroport de Francfort-Hahn, en Allemagne.

Le même cas s'est produit à bord d'un avion reliant Porto à Luxembourg. Le pilote a essayé de faire atterrir l'appareil. Après deux tentatives, il a décidé de se poser à Francfort-Hahn, où l'appareil a atterri sans encombre vers minuit. À bord, plusieurs passagers ont paniqué et ont bien cru qu'ils ne poseraient plus jamais le pied à terre. Un avion d'Alitalia, qui faisait route vers le Findel aussi, est retourné à son aéroport de départ de Milan, après trois tentatives d'atterrissage, également. Luxair a annulé et reporté plusieurs vols ce lundi matin. Contacté par L'essentiel, la compagnie luxembourgeoise a déclaré que le trafic aérien a désormais repris normalement.

Flightradar

Plus de 300 passagers d'un avion Air Europa ont vécu la même frayeur, dimanche après-midi. L'avion, qui arrivait de Madrid, devait se poser à Amsterdam. Des images postées sur les réseaux sociaux nous dévoilent l'intérieur de l'avion au moment de la tentative d’atterrissage: l'appareil est secoué de part et d'autre, provoquant la panique. Terrifiée, une passagère vient à pleurer et crier pendant la manœuvre.

Au total, le pilote a essayé de poser l'appareil cinq fois à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, avant qu'il ne fasse demi-tour pour retourner à Madrid Barajas.

Grote paniek aan boord van dit vliegtuig dat wilde landen op Schiphol vanavond. Door de storm lukte dat tot vijf keer toe niet. Het toestel keerde daarom terug naar Madrid. https://t.co/N2jIujC2sR pic.twitter.com/1etiiIIJSB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 9, 2020

