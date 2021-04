La tendance est aux vacances «flexibles et sûres»

Avec la crainte du Covid et les restrictions sanitaires, les espoirs de voyager ont été presque réduits à néant depuis près d'une année. En plus de modifier notre manière de vivre au quotidien, le virus aura également, à sa manière, bouleversé notre façon de voyager.

Le choix des vacances des résidents s'en est ressenti, remarque Alain Krier, Head of Research & Media Management auprès de Luxembourg for Tourism (LFT). «Il y a une légère préférence pour les destinations de proximité, facilement accessibles en véhicule individuel, au détriment des voyages en avion». Quelques nouveaux critères ont émergé: depuis la crise, la demande de sécurité en matière d'hygiène et de santé est devenue «un facteur clé» déterminant le choix des vacances, tout comme les séjours avec des «options d’annulation simples», relève l'agence de promotion.

La nature et l'évasion prisées

Durant ces derniers mois, Luxembourg for Tourism a également noté une attirance pour les séjours dans la nature (randonnées, maisons de vacances, campings). Le Grand-Duché est très apprécié par les Belges et les Néerlandais pour son côté nature. Les Français, eux, trouvent le pays «de plus en plus séduisant», indique Alain Krier.

Mais le souhait de s'évader n'a pas disparu. Chez Luxair, les clients réservent davantage en dernière minute. Espagne et Portugal, en vols secs et forfaits confondus, sont très prisés. Des destinations comme les îles Canaries, le Cap-Vert, l'Égypte et Dubaï, font partie des plus demandées pour avril chez Luxair. Le LFT s'attend d'ailleurs à un rebond «dès la levée des restrictions et la progression de la vaccination et des tests».

Le tourisme local devrait également repartir à la hausse, prévoit Luxembourg for Tourism. Selon des études menées auprès d'une soixantaine d'hôtels par l'agence de promotion, 20% des établissements luxembourgeois constatent déjà une augmentation des réservations pour la fin du printemps et l’été 2021. «Au total, 40% des hôteliers espéreraient un regain du tourisme d'ici la fin 2021. Mais pour environ la moitié d’entre eux, cela ne s’appliquera probablement pas avant 2022».

(Marine Meunier/L'essentiel)