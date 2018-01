L'administration en ligne continue à se développer

Pour les 10 ans de sa création, le portail Guichet.lu, qui permet aux citoyens et aux professionnels d'effectuer leurs démarches administratives sur Internet, innove. Dès cette année, il sera ainsi possible de s'inscrire sur les listes électorales via MyGuichet.lu. «Le dispositif devrait être activé en mars», précise Gilles Feith, directeur du centre des technologies de l'information de l'État.

En outre, la demande de vote par correspondance pourra aussi être effectuée cette année sur le portail. De plus, MyGuichet s'ouvrira bientôt à une première solution de paiement mobile, à savoir Digicash. Les procédures et les données consultables liées à la sécurité sociale vont par ailleurs être élargies au fil du temps. Enfin, d’autres travaux porteront sur l’amélioration de l’ergonomie de la plateforme et les fonctionnalités proposées comme le dépôt de masse de documents, le téléchargement (upload) de pièces justificatives via une application mobile ou la vérification de l’authenticité d’un document signé électroniquement via un QR code.

170 procédures électroniques disponibles aujourd'hui

Les 10 ans de Guichet.lu ont aussi été l'occasion pour le ministère de la Fonction publique de dresser un bilan de l'administration en ligne. Le projet a connu un «coup d'accélérateur» en 2013 avec la mise en place de Myguichet.lu dans sa version actuelle, note le ministère. Au cours de ces cinq dernières années, 109 013 utilisateurs ont créé leur espace personnel sur MyGuichet.lu, dont 90 572 citoyens et 18 441 professionnels.

La croissance s’est fortement accentuée en 2017 avec 58% d’inscriptions en plus par rapport à 2016, indique le ministère, qui explique cette hausse par l'augmentation du nombre de procédures électroniques disponibles. Aujourd’hui, 170 procédures sont proposées aux utilisateurs en mode authentifié.

