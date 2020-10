Les pièces de 1 et 2 cents doivent-​​elles disparaître?

L'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas ou encore la Finlande ont déjà supprimé les pièces de 1 et 2 centimes depuis plusieurs années. La Commission européenne s'interroge aujourd'hui: faut-il bannir les petites pièces dans tous les pays de l'UE? Pour prendre le pouls des citoyens européens, elle a lancé une grande consultation publique. Depuis fin septembre, les citoyens européens peuvent ainsi donner leur avis et le moins que l'on puisse dire en lisant les commentaires laissés sur le site, c'est que deux camps s'affrontent. D'un côté, les pour qui dénoncent une «utilisation fastidieuse» de ces petites pièces, de l'autre, ceux qui redoutent «une augmentation des prix».

«Elles encombrent les porte-monnaies», écrit un contributeur. «La majorité de ces pièces restent au fond d’une tirelire», ajoute un autre. «Je pense que nous avons presque tous des jarres de pièces rouges chez nous dont nous n’arrivons pas à nous débarrasser». Certains pensent à la planète: «C’est du matériau gaspillé pour rien, pensons à l’avenir!». Rappelons que ces pièces de 1 et 2 centimes, mesurant respectivement 16,25 cm et 18,75 cm, et pesant 2,3 g et 3 g sont fabriqués en acier cuivré.

Pas d'actualité au Luxembourg

En face, le camp des opposants à la suppression d'introduire une règle pour arrondir les paiements en espèces aux 5 cents les plus proches. «Quelques centimes par-ci par-là mais si on cumule à l'année ça va faire beaucoup de milliers d'euros de perdus», lance un citoyen. «Les entreprises, pour se différencier en terme de compétitivité, pourraient en profiter pour augmenter les prix», ajoute un autre. «Tous les prix vont être arrondis aux 5 centimes supérieurs».

La consultation se terminera fin janvier 2021 et la Commission prendra une décision d'ici la fin de l'année prochaine.

Contacté, le ministère luxembourgeois des Finances a renvoyé vers les réponses parlementaires de Pierre Gramegna qui a réaffirmé, en 2018, «que le gouvernement luxembourgeois ne voyait pas la nécessité d'une initiative concernant les pièces de 1 et 2 centimes d'euros». Une position qu'il avait déjà adoptée en 2016 en réponse aux députés Max Hahn et Joëlle Elvinger, qui s'interrogeaient notamment sur le coût de fabrication de ces pièces qui pouvait être supérieur à leur valeur faciale. Un argument balayé d'un revers de main par le ministre qui indiquait que le coût avait «oscillé étroitement autour de 0,01 euro au cours des six dernières années».

(mc/L'essentiel)