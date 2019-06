Le carsharing semble promis à un avenir radieux

Au Luxembourg, des sociétés de carsharing permettent de louer une voiture pour quelques heures, trois jours au maximum. Les clients de Flex les utilisent en moyenne entre trois et cinq heures, ceux de Carloh, 5h10. Ces deux entreprises totalisent 41 stations à travers le pays, 101 véhicules, dont 17 électriques. Un concept qui a de beaux jours devant lui, selon Gerry Wagner, le président de Mobiz, (ex-Fédération luxembourgeoise des loueurs de véhicules). «C'est un produit de niche qui répond à un certain besoin, mais il faut que les gens prennent plus l'habitude de l'utiliser ici au Luxembourg», constate-t-il.

Le gérant de Flex, Jürgen Berg, confie justement être en discussion avec plusieurs communes et des entreprises «pour installer de nouvelles stations et permettre à plus de clients d'utiliser notre service». Le carsharing est plus flexible que la location classique. «On sait où se trouve la voiture et grâce à une carte d'abonnement on y accède facilement. Il n'y a pas tout un dossier à remplir comme chez les loueurs de voitures», explique Gerry Wagner.

«Les voitures que nous mettons à disposition sont utilisées en grande majorité par les 26-55 ans (84 % des 670 abonnés) et à 78 % par des non-résidents», présente Patrick Hein, manager de Carloh. L'impact du carsharing sur les locations traditionnelles serait minime. «Ce sont deux marchés distincts, je ne pense pas que l'un prenne le pas sur l'autre», conclut le président de Mobiz.

(Marion Mellinger/L'essentiel)