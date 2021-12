Le Luxembourg doit faire plus pour les étrangers

«Le Luxembourg se veut élève modèle, voire donneur de leçons». Par ces mots, Serge Kollwelter dresse un constat sévère de la politique d'immigration au Grand-Duché. Un «vaste chantier d'accueil et d'intégration en friche», estime même celui qui s'exprime au nom de plusieurs associations, dans un communiqué transmis mercredi.

À l'occasion de la journée internationale des migrants, le 18 décembre, l'ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés), le Cercle de coopération des ONG de développement de Luxembourg, le CLAE (Comité de liaison des associations d’étrangers), le LFR (Collectif réfugiés Luxembourg) et l'ASBL Passerell demandent aux députés luxembourgeois de «s'écarter du chemin actuel de la politique migratoire et d'asile» et de porter un message d'ouverture au niveau européen. En filigrane, les associations luxembourgeoises visent la montée des extrêmes dans plusieurs pays de l'Union, y compris chez certains voisins, et les politiques de rejet subies par les réfugiés qui tentent de se frayer un chemin vers l'Europe.

Pour elles, le Grand-Duché doit faire plus en matière de régularisation, de garanties d'accès au monde du travail, de visas temporaires, de programmes d'insertion ou encore de combat contre la traite humaine. Pour cela, la réunion au sein d'un même ministère des volets «accueil» et «intégration» est considérée comme une solution efficace. Pour l'heure, ces tâches se partagent entre le ministère de M. Asselborn (LSAP) et celui de Mme Cahen (DP).

«Une politique migratoire humaine»

Après une série de constats sur la question migratoire au sens large, Serge Kollwelter a opposé la politique d'accueil du Luxembourg, qu'il juge insuffisante, aux bénéfices générés par les étrangers sur le territoire. Il rappelle ainsi que «200 000 migrants transfrontaliers quotidiens viennent contribuer à son économie», tandis qu'une «moitié de ses citoyens n’ayant pas de passeport luxembourgeois» bénéficient également à la bonne santé économique du pays.

Dans son discours de politique étrangère début novembre, le ministre Jean Asselborn avait souligné l'engagement du Luxembourg pour «une politique migratoire humaine» et la contribution «active» du Grand-Duché à l'effort de solidarité, via les opérations de relocalisation de réfugiés notamment. Une politique qui ne fait pas l'unanimité. À la fin de l'été, l'ADR avait accusé le chef de la diplomatie luxembourgeoise de confondre «asile et immigration». Contrairement aux associations précitées, le parti conservateur estime que les réfugiés «doivent repartir chez eux, dès lors que la protection internationale n'est plus nécessaire».

Syriens, Érythréens, Afghans... et Vénézuéliens

Entre janvier et novembre, 1 110 personnes ont effectué des demandes de protection nationale au Luxembourg. Le chiffre définitif de l'année 2021 devrait être légèrement supérieur à celui de l'année précédente marquée par la pandémie (1 165 demandes) et deux fois inférieur à ceux enregistrés entre 2015 et 2019. Un peu moins d'un tiers des demandes émanaient de Syriens, 19,6% d'Érythrée et 9,5% d'Afghans. Récemment des demandes venant de «nouveaux» pays d'émigration ont émergé, à l'image du Venezuela (11 demandes en novembre), pays en proie à une crise économique et politique.

696 reconnaissances de statut de réfugié ont été décidées par le Grand-Duché depuis le début de l'année. À noter que 359 décisions de refus ont été prises. 89 retours de demandeurs d'asile ont eu lieu cette année, dont seize retours forcés.

(Thomas Holzer/L'essentiel)