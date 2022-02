Le Findel se prépare à un rush de 12 000 départs

Les nouvelles rassurantes sur le front sanitaire et les restrictions allégées par certains pays semblent booster les envies d'ailleurs. «Pour le premier week-end des vacances de carnaval (de ce vendredi à dimanche), nous attendons autour de 12 000 passagers au départ, ce qui est beaucoup pour la situation actuelle», confirme LuxAirport.

Président de l’Union luxembourgeoise des agences de voyages (ULAV), Fernand Heinisch constate que «les gens se sentent plus en sécurité. Nous avons des réservations, plus qu’il y a un mois. Notamment en dernière minute pour les vacances de carnaval. Les avions sont presque pleins». Pour la suite, il reste toutefois prudent. «Depuis deux ans nous savons que les choses changent très vite». Et les voyageurs sont prêts à partir plus loin. Outre Dubaï, le Cap vert ou l'Égypte, l’Amérique du Nord et des îles comme Maurice ou les Maldives ont la cote, selon Fernand Heinisch.

L'Espagne, destination favorite

Luxair confirme cet élan vers le «soleil d’hiver» évoquant des réservations «à des niveaux élevés» pour carnaval. Une tendance qui se prolonge «jusqu'aux vacances de Pâques en avril». L’allégement des restrictions aiderait même les clients à se projeter vers l'été. «Ce premier week-end des vacances de carnaval, de vendredi à lundi inclus, Luxair opérera plus de 80 vols, précise la compagnie. Parmi ce total, les vols LuxairTours (forfaits vacances) sont même plus nombreux qu'en 2019». LuxairTours, qui proposait huit destinations balnéaires en 2020 à la même période, en est à 20. «L’Espagne est de très loin la destination favorite de cet hiver», précise Luxair , qui cite aussi le Portugal, Dubaï, la Laponie ou la Tunisie.

Mais si certains pays n'exigent désormais plus de tests mais seulement la vaccination, LuxAirport alerte les voyageurs sur la nécessité d'être bien préparés pour son voyage, car la pandémie n'est pas finie et les procédures restent plus longues. Première consigne: s'informer sur les conditions d'entrée dans le pays de destination et sur celles de retour, en consultant si besoin sa compagnie aérienne. Il est conseillé d'effectuer un maximum de démarches à la maison (déclarations d’entrée, réservations de parking sur place ou de test Covid à l'aéroport).

Ensuite, il s'agira d'anticiper. «Nous attendons que les procédures à l’aéroport demandent plus de temps et provoquent des files d’attente, confirme LuxAirport. Les personnes qui souhaitent avoir leur vol ne devraient pas arriver à l’aéroport moins de deux heures avant leur vol et passer directement à l’enregistrement (check-in) et au contrôle de sécurité».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)