Prison ferme pour le couple jihadiste du Luxembourg

Pour la première fois de l’histoire judiciaire du Luxembourg, des personnes ont été condamnées pour des messages de soutien au djihadisme. Originaires de la capitale, Kévin M. et Alyson A. ont respectivement été condamnés à 3 ans et demi de prison, dont 1 an et demi avec sursis, et 2 ans, dont un an avec sursis.

Des peines inférieures à celles requises par le parquet lors de l’audience de début novembre, mais qui marquent la volonté de la justice luxembourgeoise de répondre avec fermeté à la propagande islamiste. Modérateur de forum et très actif dans un groupe sur Telegram, Kévin avait notamment cité des appels au meurtre et manifesté son soutien à l’État islamique.

«Hélés sur la voie publique»

Avertie par les autorités américaines, la justice avait ordonné une perquisition au domicile du couple. Dans son jugement, la XIIe Chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a par ailleurs décidé de la confiscation du matériel informatique saisi, mais assorti les deux peines d’un sursis probatoire de 5 ans.

Pour en bénéficier et éviter la case prison, le Luxembourgeois et la Française auront l’obligation de suivre un programme de déradicalisation via le centre Respect.lu. Absent lors du prononcé du jugement, le couple s’est dit «hélé sur la voie publique» et cible de «tracts dans la boîte aux lettres» réclamant «le droit à l’oubli» dans une lettre envoyée à la presse, mercredi.

«Très sévère» pour l'avocat

Son avocat, Me Nour E. Hellal a pour sa part déploré «une décision très sévère» du tribunal, précisant que ses deux clients feront «très probablement» appel. «Compte tenu des difficultés et du passé de Kévin, nous espérions davantage de compassion et de clémence». L’avocat estime que le processus de reconstruction des deux accusés «ne peut pas passer par un retour en prison pour Kévin, et une première incarcération pour Alyson». Le trentenaire avait été incarcéré pendant quatre mois, suite à son interpellation dans le cadre de cette affaire.

