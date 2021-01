«Chacun sait qu'il y aura de la casse» dans l'horeca

La ville de Luxembourg avait donné son aval, mais le groupe de membres de l'horeca (hôtels, restaurants, cafés) initié par le chef Étienne-Jean Labarrère-Claverie a préféré renoncer à manifester, samedi. «Quatre groupes ont voulu profiter de l'autorisation avec des revendications différentes, parfois contre le masque. Nous ne voulions pas cela, ni d'une manifestation à 2 500 personnes en cette période».

Sa priorité: que les aides (chômage partiel, coûts non couverts) arrivent plus vite «par la négociation avec le gouvernement». Et s'il a pu constater la «rage» de certains, le chef juge possible d'être entendu sans s'énerver. «On a tous les mêmes problèmes». Mais «avec ou sans autorisation», certains sont décidés à se réunir samedi après-midi, place d'Armes, pour une «marche silencieuse», avec des gilets «Horeca», pour se distinguer des anti-masques.

«Chacun craint pour son emploi»

«On veut montrer qu'on est oubliés et qu'on a besoin de solutions concrètes. Sinon beaucoup fermeront», note Cristina Borges, patronne de café. La fédération Horesca, fustigée par certains, tente de faire la synthèse et d'accélérer aides et procédures. Problème: bon nombre de demandes ne sont pas introduites ou incomplètes. «Plus la situation dure et plus c'est tendu», note David Angel, de l'OGBL.

«Le secteur est morcelé, avec ses petites entreprises. Mais de la restauration collective à la petite brasserie, chacun craint pour son emploi et sait qu'il y aura de la casse». C'est donc la manière d'appeler à l'aide qui divise et l'OGBL regrette que l'on entende peu les salariés. «Ils ont des soucis propres comme les pertes de revenus (chômage partiel, pourboires). Il faut une table ronde».

(Nicolas Martin/L'essentiel)