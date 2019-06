Encore une alerte à la canicule pour samedi

Après le répit de ce vendredi (le thermomètre est tombé à 16°C au petit matin, l'occasion d'aérer et de respirer un peu), la canicule reprend ce samedi, prévient MeteoLux. Ainsi, l'institut météorologique luxembourgeois a placé le sud du pays en vigilance orange aux grandes chaleurs de 12h à 18h.

Les températures devraient atteindre de 33 à 35°C. Il est donc conseillé de rester autant que possible au frais, de s'hydrater un maximum en buvant de l'eau et d'éviter les efforts physiques. Et, on vous l'a déjà répété tout au long de cette longue semaine, les personnes âgées, les enfants en bas âges et les personnes souffrant de maladies chroniques sont plus exposées aux coups de chaud.

Et le dimanche ne devrait pas être plus agréable, puisque des températures similaires à celles de samedi sont prévues, avec des maximales à 35°C l'après-midi. On respirera enfin en début de semaine prochaine. Lundi, le thermomètre tombera de 24 à 26°C. Mardi et mercredi, il fera de 21°C à 24°C tout au plus. Mercredi matin, le mercure devrait même tomber à 12°C par endroits.

(jw/L'essentiel)