À la Rockhal, la musique a repris ses droits

«On est très content d'être sur scène, nous n'avions pas joué depuis octobre, et ça nous fait quelque chose», avouait Antoine Flipo, le pianiste de Glass Museum. Le duo belge, complété par Martin Grégoire à la batterie, remplaçait au pied levé le Français Mezergue, contraint d'annuler suite à une blessure à la clavicule. Et pour les spectateurs présents, cela faisait aussi quelque chose de pouvoir apprécier à nouveau de la musique en live.

Mais avant de pouvoir savourer ces premiers instants attendus depuis de trop longs mois, le public avait eu plusieurs étapes à valider. La première était bien évidemment celle du test, un double test antigénique et PCR effectué au centre prévu à cet effet et situé à l'intérieur de la gare Belval-Université, complété par un autre test à effectuer en laboratoire sept jours après.

Ambiance chaleureuse

Le résultat négatif, trente minutes plus tard, autorisait l'accès à la salle de l'Avenue du Rock'n'Roll. Non sans avoir au préalable passé une dernière étape, sous la forme d'un détecteur semblable à ceux des aéroports, dans le but d'éviter toute fouille corporelle.

Les modules de dernière génération BEHM Security sont déployés depuis ce jour devant @rockhal_lu

Notre technologie permet d'effectuer des contrôles sécurité sans contact et s'intègre facilement dans un protocole sanitaire strict.#BecauseMusicMatters#evenementiel pic.twitter.com/FwjNMD268y — BEHM (@BehmSas) February 10, 2021

Masque sur le nez, les spectateurs étaient accompagnés à leur place. Des îlots de chaises entouraient la scène, formés de trois personnes au maximum pour les gens faisant partie d'un même ménage. Malgré le contexte, la Rockhal avait tout mis en œuvre pour proposer une ambiance chaleureuse, avec une scène centrale à 360 degrés et de la moquette disposée au sol.

La musique de Glass Museum, combinant piano/synthés et batterie, mêlait acoustique et électronique, classique et musiques actuelles. Le duo belge, auteur de deux albums dont le dernier «Reykjavikù paru en avril 2020, proposait durant une petite heure une véritable invitation au voyage, des plaines lunaires islandaises au désert du Sahara. Une musique qui laissait libre cours à l'imagination. Car non seulement la musique compte, mais elle est pour beaucoup une véritable nourriture spirituelle.

(Cédric Botzung/L'essentiel)