Des maillots de foot luxembourgeois au Cap-​​Vert

Des maillots de la Jeunesse Esch, de Differdange ou du Racing sur les épaules de jeunes Capverdiens jouant au football dans les rues: les clichés de Bryan Marcolino sont uniques et racontent l’initiative spontanée de trois jeunes Luxembourgeois cet été. En voyage sur deux îles de l’archipel africain, Bryan, Stephane et Kevin ont emporté 54 kilos de maillots de clubs luxembourgeois dans leurs valises pour les distribuer. Une idée germée deux ans auparavant, quand Bryan croise dans une rue deux jeunes vêtus du maillot du F91 Dudelange.

«J’ai trouvé ça sympa et je me suis dit qu’on pourrait faire la même chose avec d’autres clubs. On voulait faire une bonne action, mais ce n’est rien d’exceptionnel» tempère Bryan. Le projet «objetivo football pra +238» est né (objectif football pour +238 (l’indicatif téléphonique du Cap-Vert).

«Le football a ce pouvoir d’unir les peuples»

Les trois passionnés de foot activent leurs réseaux et rassemblent plus de 200 maillots. Us Hostert, FC Wiltz, Etzella Ettelbruck… Des noms encore inconnus au Cap-Vert, qui prendront vie quelques semaines plus tard sur les terrains de foot caillouteux de l’état insulaire. «On distribuait les vêtements au feeling. Au fil des rencontres. Le football a ce pouvoir d’unir les peuples» précise Bryan.

Depuis leur retour, Bryan et ses amis voient plus grand. Touchés par la «morabeza» capverdienne, cette hospitalité typique, ils veulent créer une ASBL, se faire connaître auprès des clubs luxembourgeois et rééditer ce genre de projets. Et à plus long terme, les ambitions sont encore plus grandes.

(yb/L'essentiel)