Écrire sur le Covid, une tendance du confinement

«Depuis mai, on a constaté une hausse de l'écriture de journaux intimes mais surtout de romans traitant du Covid-19», nous confie Ian De Toffoli, le président de la Fédération des éditeurs luxembourgeois. «On a remarqué que c'est un sujet qui passionne les auteurs». Parmi eux, Paul Rauchs, un natif d'Esch-Sur-Alzette, vrai mordu de l'écriture. Psychanalyste de profession, il a déjà quatre livres à son actif, publiés en France, au Luxembourg et au Canada. «J'ai tout d'abord écrit sur Louis II de Bavière, puis sur la nostalgie et ensuite deux livres sur la psychopathologie de la vie politique». Aussi différentes qu'elles puissent paraître, ses œuvres ont bien un point commun: l'analyse.

Tendance lectures



Alors que le Covid est dans toutes les têtes, certains cherchent à s'évader avec la lecture de livres, qui est en hausse, comme nous le confirment les éditions Schortgen. Les livres pour enfants et les romans en luxembourgeois sont en forte demande. «La Peste» de Camus a été traduit et c'est un succès.

Quand le confinement a débuté, le Luxembourgeois a dû fermer son cabinet de la capitale comme ses confrères. Le sexagénaire a alors décidé de «prendre la place de ses patients sur le divan, désormais vide», et de coucher sur le papier ce qu'il a pu observer durant cette crise sanitaire. C'est comme cela qu'est né «Virons le virus!», son roman francophone, sorti en février dernier. «C'est une sorte de journal qui évoque le confinement en tant que tel mais surtout une analyse sur la gestion de la crise et la privation des libertés», détaille celui qui est aussi chroniqueur.

Changement de titre

Pour lui, parler du Covid et du comportement de la population était une vraie nécessité. «C'était déjà un peu ce que je faisais et il était temps d'apporter une autre approche, plus psychanalytique», précise-t-il.

La lutte contre l'angoisse, la dénonciation de l'autre, le virus, un ennemi commun... Paul Rauchs aborde plusieurs thèmes et n'hésite pas à citer parfois les plus grands comme Platon et Darwin pour conforter sa théorie. Pour l'auteur luxembourgeois, la perte de repères quand la pandémie a fait son entrée a été en quelque sorte bénéfique. «Avant le Covid, on vivait dans un monde avec toutes sortes de libertés, on en oubliait parfois les limites, exprime-t-il. Avec le virus, on s'est vu attribuer de nouveau des règles à suivre, certains ont été rassurés d'avoir un cadre et même de suivre les conférences de presse de nos ministres».

Mais le prolongement de l'épidémie a également bouleversé le roman de Paul Rauchs, qui a dû changer le titre de son livre, au dernier moment. «Je pensais qu'une fois que je l'aurais publié, la pandémie serait derrière nous et finalement non. À la place de "Viré le virus", le titre est donc devenu "Virons le virus!"».

(mm/L'essentiel)