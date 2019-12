«Il n'y a pas d'avenir pour moi dans la politique»

C'est officiel. Étienne Schneider, vice-Premier ministre LSAP, a mis fin aux tergiversations en confirmant son départ, ce lundi matin, lors d'un point presse. Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines déjà sur le départ attendu d'un des poids lourds du gouvernement. Son collègue socialiste Jean Asselborn l'avait d'ailleurs sommé, la semaine dernière, de clarifier la situation. C'est donc chose faite. Étienne Schneider s'en ira le 4 février, une date validée par le Grand-Duc, qu'il a vu vendredi dernier.

Deux vice-Premiers ministres remplacés



Pour le gouvernement, c'est un nouveau changement d'importance, moins d'un an et demi après l'entrée en fonction de l'équipe Bettel II. Le vice-Premier ministre Déi Gréng, Félix Braz, avait déjà dû quitter ses fonctions, dans un autre contexte, pour raisons de santé. Cette fois, c'est l'autre n°2 du gouvernement qu'il faut remplacer.

«Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai reçu des propositions, mais j'ai décliné toutes les discussions. Je réfléchirai à mon avenir quand je serai sorti du gouvernement», a indiqué le principal intéressé, lundi matin. Et il «respectera la code de déontologie du gouvernement», qui exige qu'il demande l'avis du gouvernement avant d'accepter un poste au sein d'un conseil d'administration ces deux prochaines années. Pas question, en tout cas, de profiter du siège auquel il peut légalement prétendre à la Chambre des députés ou d'un poste sur mesure créé au sein de la fonction publique. Il se retire totalement de la politique.

«Du temps pour mon mari, ma famille»

«Il n'y a pas d'avenir pour moi en politique», estime Étienne Schneider. «J'étais tête de liste pour mon parti aux dernières élections, et le LSAP a perdu trois sièges. Et mon score personnel n'était pas si bon. J'avais même proposé de ne pas faire partie du nouveau gouvernement». S'il est resté, le temps de mettre la nouvelle coalition sur de bons rails, il s'en va pour laisser son successeur préparer les échéances électorales de 2023. «J'ai toujours été d'avis qu'il ne fallait pas occuper un ressort ministériel plus de dix ans. Après ça, il faut laisser la place à de nouvelles idées. La politique en a toujours besoin. Là, je m'en vais après huit ans, pour laisser au parti une chance de prendre un nouveau départ, avec un nouvel homme ou une nouvelle femme. Il reste quatre ans jusqu'aux prochaines élections».

Charge donc au LSAP de définir les modalités de la succession d’Étienne Schneider, et de trouver le successeur. Des rumeurs circulent déjà, inévitablement. Dan Kersch a été cité pour le poste de vice-Premier ministre, et le député socialiste Franz Fayot pourrait reprendre le job de ministre de l'Économie. Quant à Étienne Schneider, il va «prendre le temps. J'en aurai aussi plus pour ma vie privée, pour mon mari, ma famille, mes amis...».

(L'essentiel/Jérôme Wiss)