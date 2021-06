Premiers vaccins pour les jeunes d'ici la mi-​​juillet

Cette semaine, «les premières invitations à la vaccination pour les moins de 18 ans seront envoyées», indique Luc Feller, Haut-commissaire à la protection nationale, à L'essentiel. Les plus vulnérables seront invités en priorité, puis selon l'âge en commençant par les plus âgés. «Il reste encore 11 000 personnes de plus de 18 ans à inviter», précise-t-il. Les premières injections auront lieu d'ici la mi-juillet, ajoute le ministère de la Santé.

Plus de 225 000 personnes sont complètement vaccinées et 329 000 ont déjà reçu une dose. «Il en reste 103 000 à vacciner pour une seconde dose, les 11 000 de plus de 18 ans et les 12-17 ans, qui sont 6 500 à 7 000 par âge», détaille le Haut-commissaire, soit près de 150 000 personnes.

«Cela devrait avoir lieu en août»

Le Premier ministre a indiqué samedi sur RTL que les centres de vaccination fermeront progressivement. Les médecins de famille prendront le relais. «Cela devrait avoir lieu en août. Le Conseil de gouvernement examinera vendredi la proposition sur l'organisation des centres», confie Luc Feller.

Les médecins pourront disposer des vaccins AstraZeneca, Pfizer ou Johnson & Johnson. «Une enquête a été lancée pour savoir comment les médecins comptent mettre en œuvre la vaccination. Contrairement à la France, il n'est pas prévu que les pharmaciens vaccinent», conclut-il.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)