Des jours d'absence en plus pour les parents seuls?

Nessoum Ouzren n'y va pas par quatre chemins pour motiver sa demande: il faut «rétablir une équité». La jeune femme de Schifflange, employée au Luxembourg, se fait la porte-parole de tous ces parents isolés qui «font face à de nombreuses difficultés dans leur quotidien, car ils gèrent tout et seuls». Et parmi ces difficultés, celle de s'absenter du travail lorsque l'enfant est malade. «De plus en plus d'individus se retrouvent dans une situation difficile, car leurs jours de congés pour raisons familiales sont écoulés deux fois plus vite qu'un couple», glisse celle qui est elle-même maman célibataire d'un enfant.

Au Luxembourg en effet, un papa ou une maman seul(e) dispose aujourd'hui de douze jours de congés pour enfant malade, couverts par la CNS, à prendre entre la naissance et les quatre ans du petit. «C'est deux fois moins qu'un couple, regrette Nessoum Ouzren, il serait juste que ces familles à part entière et qui sont de plus en plus nombreuses, bénéficient des même droits». En l'occurrence 24 jours et non plus 12 entre zéro et quatre ans, 36 jours et non plus 18 de quatre à 13 ans, et dix jours contre cinq entre 13 et 18 ans.

«Les enfants ne sont pas forcément en garde partagée»

«En appelant la CNS, la personne m'a dit, "mais vous savez, c'est aussi douze jours pour le conjoint"... et j'ai répondu "oui mais je suis seule"... la personne n'a su quoi répondre», raconte-t-elle: «On raisonne en tant que famille conventionnelle papa-maman-bébé, mais de nos jours il y a de plus en plus de familles "non conventionnelles" et les enfants ne sont pas forcément en garde partagée».

Pour attirer l'attention sur sa demande, la jeune femme a déposé une pétition ouverte aux signatures sur le site de la Chambre, depuis le 10 janvier, et jusqu'au 20 février. Si cette pétition atteint 4 500 signatures, le sujet fera l'objet d'un débat public entre pétitionnaire, ministres concernés et députés.

(nc/L'essentiel)