Asselborn appelle au cessez-​​le-​​feu entre Israël et Gaza

Le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois s'est exprimé suite au regain de violence au Proche-Orient, mardi. Au cours d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre les deux camps.

Concernant le Hamas et «les autres groupes terroristes», le ministre a dénoncé des «tirs inacceptables qui doivent cesser immédiatement. Ce sont des actes criminels qui ont déjà coûté la vie à dix citoyens israéliens». À propos d'Israël qui «a le droit de se défendre», M. Asselborn a également vivement condamné les actions militaires: «Le bombardement des infrastructures civiles à Gaza, entraînant la mort d’au moins 212 personnes, dont 61 enfants et 36 femmes, est intolérable et ne saurait être justifié dans le contexte de la défense légitime».

Un processus de paix «trop longtemps négligé»

Régulièrement sévère quant à la politique israélienne, le ministre des Affaires étrangères a regretté «une escalade de violence, symptôme d’une maladie tenace depuis 1967, qui s’appelle l’occupation». Cette colonisation «remet en cause la la solution a deux États, qui apparaît de plus en plus comme une chimère».

Pour Jean Asselborn, le processus de paix, «trop longtemps négligé», doit redevenir «une priorité» pour la communauté internationale. «Avec la nouvelle administration américaine, qui reconnaît le droit des Palestiniens à vivre dans la liberté, la dignité, la sécurité et la prospérité, il devrait être possible de relancer les efforts diplomatiques», a conclu le ministre.

(th/L'essentiel)