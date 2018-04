Près d’un délinquant sur dix a moins de 18 ans

Sur les 23 911 auteurs d’infractions identifiés et inculpés, 2 220 étaient mineurs, selon le rapport 2017 de la police grand-ducale. Cela représente 9,3% du nombre total de délinquants arrêtés. C’est un peu plus qu’en 2016 (9,1%) et qu'en 2015 (8,4%). La plupart sont des garçons (80,5%).

Dans quels types d'infractions sont-ils les plus impliqués? 30% des auteurs de cambriolages identifiés et inculpés en 2017 étaient mineurs. Près d’un auteur de vol avec violence sur quatre (23,6%) avait moins de 18 ans.

Des chiffres qui grimpent si on élargit le terme juvénilité aux moins de 25 ans. Ainsi, 53,6% des auteurs de vols avec violence et 48,7% des cambrioleurs avaient moins de 25 ans. Cela représente des hausses respectivement de 7,1% et 5,6% par rapport à 2016. Globalement, 36,3% des auteurs d’infractions avaient moins de 25 ans en 2017. Un chiffre stable par rapport à 2016. 49,2% étaient luxembourgeois, 20,6% étaient portugais et 7,3% étaient français.

Globalement, tous âges confondus, 74% des auteurs d’infractions inculpés étaient résidents du Grand-Duché (dont 40% d’étrangers et 34% de Luxembourgeois). Contrairement aux idées reçues, «les infractions ne sont pas commises que par les étrangers», insiste Frank Stoltz, porte-parole de la police grand-ducale.

(mc/L'essentiel)