Que faire ce week-​​​​end au Luxembourg?

Immersion dans un univers rétro

Luxexpo The Box fera un retour dans le passé pour la première édition luxembourgeoise du Salon du vintage, de 10 à 19h, samedi et dimanche. Le visiteur y trouvera du mobilier de la seconde moitié du XXe siècle, du design, des vêtements rétros pour femmes et hommes, des jouets, montres, vinyles et même des voitures anciennes. Sur les 150 exposants, certains proposeront une véritable expo avec, par exemple, un camping reconstitué. Le vintage luxembourgeois sera aussi là avec des objets tout droit sortis des années 70 et 80 ou encore un barbier.



Les carnavaliers seront à Esch

Le carnaval à Esch-sur-Alzette se fêtera pendant deux jours sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Samedi, dès 14h, les enfants auront leur propre bal. Et le soir, à 20h, ce sont les plus grands qui pourront participer à une soirée satirique. Le point d’orgue des festivités sera la cavalcade, dimanche. Elle partira dès 14h30, de la rue Victor-Hugo, pour se diriger vers l’hôtel de ville. Cette année, 62 associations seront présentes avec des chars ainsi que des groupes à pied, soit quelque 1 500 participants. 20 000 visiteurs sont attendus pour profiter du spectacle et de la pluie de bonbons qui tombera. Après la cavalcade, l’after party démarre à 16h.

Découvrir les traditions étrangères

La diversité du pays sera célébrée lors du Festival des migrations, de ce vendredi à dimanche, à Luxexpo The Box. «Le Festival des migrations, c’est comme un minuscule Luxembourg présent dans toute sa diversité à Luxexpo The Box», décrit Franco Barilozzi, président du Comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE). La plateforme organise ce week-end son 35e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté. Près de 200 associations et organisations seront sur le pont. Ce vendredi, de 18h à 1h30, samedi, de 12h à 2h, et dimanche, de 12 à 20h, à Luxexpo The Box.

Les nuits de La Havane

Vendredi et samedi soir, envolez-vous pour deux soirées chaudes, sur des rythmes cubains et cocktails, avec DJ Atlantico ainsi que DJ MC-Lux aux platines. Vendredi et samedi, 22h, El Companero Café, à Luxembourg-Ville.

Les mélodies solaires de Flavia Coelho

Il y a toujours un peu de saudade dans les textes de Flavia Coelho. Mais la chanteuse brésilienne, installée en France, opte pour des mélodies solaires, tout en légèreté. Dans ses chansons toujours dansantes, on retrouve des parfums de ragga, des rythmes ska, reggae ou dub. Le troisième album de Flavia Coelho s’intitule «Somho real». Dans ce «rêve réel», elle transforme les souffrances et les échecs en forces. Samedi, 20h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Entrée: 22 euros.

Ibeyi à l'Atelier

Pour leur seconde tournée mondiale, les sœurs jumelles d’Ibeyi font étape à l’Atelier. Rencontre avec Lisa-Kaindé et Naomi Diaz. Vendredi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 28 euros.

Chris Slade, vraie star de la batterie

Le concert de Chris Slade, batteur actuel du groupe AC/DC, sera l’un des temps forts de la seconde édition des «Drummer Days». Le musicien gallois à l’impressionnant CV se produira avec sa propre formation. Dimanche, 20h, Aalt Stadhaus, à Differdange. Entrée: 25 euros.

Une soirée improvisée

Les Luxembourgeois des Improtozaures devront jouer les thèmes choisis par le public samedi, à 20h30, au Théâtre Le 10, au 595, rue de Neudorf, à Luxembourg.

Le Nouvel An chinois encore fêté

Le Nouvel An chinois sera à nouveau célébré, cette fois par les lycéens en option chinois de différents établissements samedi, à 18h, à l’Athénée Luxembourg. À travers un spectacle, les élèves feront vivre la culture et la langue chinoises et réviseront par la même occasion. Entrée libre.

Dernier tour sur la glace

Pour les amateurs de glisse, il est temps de chausser les patins car la saison se terminera dimanche, à la patinoire de Beaufort. Elle sera encore ouverte samedi, de 11 à 19h, et dimanche, de 10 à 19h.

Berthe Lutgen en expo

De ce vendredi au 22 avril au cloître et jardin Lucien Wercollier, à Neumünster, la peintre luxembourgeoise féministe, Berthe Lutgen, sera mise à l’honneur avec l’exposition «La marche des femmes».



(L'essentiel)