Bettel a participé aux cérémonies de Portsmouth

De chefs d'État et de gouvernement issus de 16 pays ont participé mercredi à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, aux célébrations du 75e anniversaire du Débarquement en rendant hommage aux héros qui contribuèrent à la libération de l'Europe du joug nazi. Parmi eux, la reine d'Angleterre Elizabeth II, l'Américain Donald Trump, l'Allemande Angela Merkel, le Français Emmanuel Macron, ou encore le Luxembourgeois Xavier Bettel.

«Notre génération n'a jamais vécu la guerre. Nous ne devons jamais oublier la bravoure et le sacrifice de ceux grâce à qui nous pouvons aujourd'hui vivre en paix», a indiqué le Premier ministre luxembourgeois sur Twitter. Il a également expliqué qu'il était «honoré» de rencontrer les vétérans du débarquement durant la journée. Donald Trump a lu une prière déclamée par son prédécesseur Franklin Roosvelt à la radio, tandis qu'Emmanuel Macron a lu la lettre d'adieu d'un résistant fusillé à l'âge de 16 ans.

Portsmouth avait été le port de départ pour Sword Beach, la plage normande la plus à l'est des cinq choisies pour le Débarquement des Alliés en Normandie. Au soir du 6 juin 1944, plus de 150 000 Alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10 000 furent tués, blessés ou disparurent, selon les chiffres du Mémorial de Caen. Les célébrations ont commencé avec la projection sur un écran géant d'images du D-Day. Une dizaine de vétérans sont ensuite montés sur scène, parfois appuyés sur une canne. Dans la journée, les chefs d'État et de gouvernement devaient assister à l'embarquement de 300 vétérans britanniques qui rejoindront la France en bateau.

Our generation never lived a war - we should never forget the bravery and sacrifice of people so we can live in peace today. Grateful and honoured to meet veterans later. XB #DDay75 #Portsmouth pic.twitter.com/8fQMTeE0uo — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 5 juin 2019

75 years ago our countries were about to embark on a decisive battle for Europe. Today we stand together to honour the memory of those who sacrificed their lives on D-Day & during WW2. We have a shared responsibility to ensure that such an unimaginable horror is never repeated. pic.twitter.com/L5gnI3XsRf — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 5 juin 2019

(jg/L'essentiel avec AFP)