Après la Moselle, l'Alzette et la Sûre vont monter

Selon le service de prévisions des crues, le niveau de la Moselle devrait remonter jusqu'à jeudi matin, et atteindre entre 600 et 610 cm à Stadbredimus (entre 506 et 514 cm à Remich), soit 10 cm en dessous de la cote de préalerte (620).

Les autres cours d'eau du pays ont également bien grossi et devraient atteindre des niveaux frôlant ou dépassant même la cote d'alerte. C'est le cas de l'Alzette à Ettelbruck qui devrait monter au-delà de 250 cm (cote d'alerte à 230 cm) contre 88 cm ce mercredi matin. Partout ailleurs, la rivière devrait dépasser le seuil de préalerte (Hesperange, Hunnebour ou encore Bissen et Mersch).

La Sûre va également gonfler et dépasser le seuil de préalerte, jeudi, à Diekirch: de 324 cm ce mercredi matin, elle devrait monter au-delà de 450 cm, soit 20 cm au-dessus de la préalerte et à peine 20 cm en dessous de la cote d'alerte (407 cm).

(L'essentiel)