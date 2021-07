300 jeunes conseillés pour choisir leur avenir

Étudiants, volontaires, apprentis ou professionnels en début de carrière... plus de 300 personnes ont défilé, hier après-midi, dans les allées de la foire aux informations «Déng Zukunft – Däi Wee», organisée à Differdange par le Service national de la jeunesse (SNJ). Le rendez-vous annuel, incontournable pour être bien conseillé sur les formations et opportunités professionnelles, avait lieu en plein air. Mais même sous la pluie et un brin de fraîcheur, la diversité des stands a pu séduire.

De la police à la Chambre de commerce, en passant par Luxlait, Post ou Losch, 54 exposants recevaient les visiteurs. L'essentiel y était, aussi. «Quels sont les différents métiers présents au sein de votre journal?», s'interrogeait notamment William. Les principales demandes concernaient la formation mais surtout les recherches de stage et de job d'été. Entre 16 et 21 ans pour la plupart, les jeunes présents ont collecté les brochures d'informations et échangé avec les professionnels.

On trouvait aussi l'armée ou l'entreprise de construction Stugalux pour élargir l'offre de conseils au maximum. «Nous voulons les aider à trouver leur voie», confiait Catia Pereira, coordinatrice pour cette édition differdangeoise, qui devait initialement avoir lieu en février.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)